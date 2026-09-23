Umowy o dzieło znów popularne. ZUS pokazał, gdzie zawiera się ich najwięcej

Umowa o dzieło często nie oznacza wielomiesięcznej współpracy. Najnowsze dane ZUS pokazują, że ponad 61 proc. takich umów zawieranych jest na nie dłużej niż dziewięć dni, a niemal co trzecia trwa tylko jeden dzień. Między regionami widać ogromne różnice - na Mazowszu wskaźnik jest niemal dziewięć razy wyższy niż w województwie z najmniejszą liczbą takich umów.

Umowy o dzieło mają się dobrze

W porównaniu z I półroczem 2025 r. liczba wykonawców umów o dzieło wzrosła z 201,9 tys. do 203,7 tys. osób – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według danych za I półrocze 2026 r., w pierwszych sześciu miesiącach tego roku do ZUS przekazano 519,6 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 609,3 tys. umów o dzieło. Niemal 93 proc. formularzy wpłynęło elektronicznie. Zakład zaznaczył, że osobiste składanie dokumentów przy okienku w oddziale to dziś rzadkość.

Dominują umowy zawierane na krótki okres

Jak pokazują dane ZUS, wśród umów o dzieło dominują te zawierane na krótki okres. Ponad 61 proc. trwało niedłużej niż 9 dni, a najczęściej były to umowy jednodniowe – stanowiły one 27,88 proc.

Ponad połowa wykonawców pracowała w jednym z trzech sektorów: informacja i komunikacja (22,7 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17,7 proc.) lub działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (14,8 proc.).

Mazowsze zdecydowanie przed resztą Polski

Zdecydowanie najwięcej umów o dzieło zawarto na Mazowszu. Na 10 tys. płatników składek zostało tam zgłoszonych ponad 6,1 tys. umów o dzieło. To niemal dziewięć razy więcej niż w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźnik jest najniższy.

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Udział cudzoziemców w umowach o dzieło

W I półroczu 2026 r. cudzoziemcy stanowili 6,68 proc. wykonawców umów o dzieło. W tej grupie najwięcej, bo trzy czwarte, było obywateli Ukrainy i Białorusi, ale rejestrowano również umowy z osobami z Jamajki, Botswany oraz Kenii.

Rejestr umów o dzieło funkcjonuje w ZUS od pięciu lat. Zakład zwrócił uwagę, że najczęściej wykorzystują je niewielkie firmy, szczególnie w branżach kreatywnych i technologicznych, a ich realizacja ma charakter krótkoterminowy.