Zwolnienia grupowe w Polsce to efekt gwałtownego wzrostu kosztów pracy, swój udział w tym mają lewe zwolnienia lekarskie

Z pozoru zestawianie ze sobą wycofywania się z Polski i zwolnień grupowych w wielkich renomowanych firmach z falą lewych zwolnień lekarskich może wydawać się absurdalne. To rosnące koszty pracy, zwłaszcza płace i ceny energii są główną przyczyną. Niemniej koszt absencji pracowniczych może finalnie wpływać na takie niekorzystne dla rynku pracy decyzje.

W obliczu rosnących kosztów pracy wiele dużych zakładów produkcyjnych w Polsce zmuszonych jest do poszukiwania oszczędności. Wydatki związane, chociażby z energią czy ze stale rosnącą płacą minimalną stawiają pracodawców w trudnej sytuacji finansowej.

Tylko w pierwszej połowie 2024 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, z powodu zamknięcia zakładów i wygaszenia produkcji zatrudnienie straciło blisko 15 tysięcy osób.

Jednym z kluczowych obszarów, na który przedsiębiorstwa zwracają szczególną uwagę w kontekście oszczędności są absencje pracowników.

Zwolnienia grupowe: jaka jest przyczyna

Koszty pracy i ceny energii są głównymi przeszkodami dla rozwoju średnich i dużych firm w Polsce, na co wskazuje raport firmy Grant Thornton. Od 2019 roku Grant Thornton monitoruje bariery rozwojowe w 32 gospodarkach świata, w tym w Polsce.

Badanie pokazuje, że 86% polskich przedsiębiorców uważa koszty pracy za główną przeszkodę.

– Wzrost płacy minimalnej oraz presja płacowa na różnych szczeblach, w połączeniu z niską stopą bezrobocia, wpływają na wzrost kosztów pracy – zauważa Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.

Płaca minimalna w Polsce została podniesiona już drugi raz w tym roku. Drugą kluczową barierą są ceny energii, wskazywane przez 83% ankietowanych, nadal pozostają one wysokie, co stanowi znaczące obciążenie dla firm. Efektem tej sytuacji jest zamykanie się kolejnych dużych zakładów, co ma poważne konsekwencje dla całego rynku pracy.

Przez Polskę przetacza się fala zwolnień grupowych. Globalne koncerny, które działały w naszym kraju od wielu lat, są zmuszone do redukcji załóg lub całkowitego zamknięcia produkcji.

Przykładem takiego zdarzenia jest decyzja firmy Levi Strauss, która po 31 latach wygasiła produkcję w Płocku. W wyniku tego blisko 800 osób straciło pracę.

Ostatnio do grupy firm planujących zwolnienia dołączyła również Nokia, która zapowiedziała zwolnienie około 800 pracowników w Polsce. Podobne plany ma PepsiCo, gdzie w krakowskim oddziale pracę może stracić nawet 200 osób.

Zwolnienia grupowe dotykają również gigantów technologicznych takich jak Google i Microsoft, a globalna branża gamingowa już zwolniła ponad 10 tysięcy specjalistów.

Koszt pracy: absencje chorobowe przekraczają granice rozsądku

Jednym z poważnych problemów, z którymi również muszą mierzyć się pracodawcy, jest wysoki poziom absencji pracowników. Dane zebrane przez firmę Conperio, która kompleksowo zajmuje się problematyką absencji chorobowych pokazują, że w niektórych zakładach aż 44% pobranych L4 wykorzystywanych jest niezgodnie z przeznaczeniem.

Poziom absencji w niektórych przedsiębiorstwach wynosi kilkanaście procent, co ma tzw. charakter patologiczny. Tak wysokie wskaźniki nieobecności powodują wzrost kosztów działalności nawet o 1/3!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej, redukcja poziomu absencji pracowników staje się kluczowym elementem strategii oszczędnościowej wielu przedsiębiorstw. Wielkie firmy operujące w Polsce poszukują nowych sposobów na ograniczenie wydatków, koncentrując się w szczególności na minimalizowaniu nieobecności wśród pracowników.

Koszt pracy: czy nieobecnościami pracowników można zarządzać

Efektywne zarządzanie tym obszarem może pomóc przedsiębiorstwom przetrwać trudne czasy i zabezpieczyć ich przyszłość na konkurencyjnym rynku.

Jak twierdzi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, w kontekście braku możliwości oszczędzania na kosztach energii oraz stale rosnących, chociażby wynagrodzeniach, pracodawcy zwracają jeszcze większą uwagę na minimalizowanie absencji chorobowej, jako sposób na ograniczanie wydatków.

Chodzi tu m.in. o setki tysięcy złotych miesięcznie utracone na niezrealizowanej produkcji.

– W tym celu korzystają z nowoczesnych narzędzi monitorujących liczbę pobieranych L4 i umożliwiających szybkie oraz skuteczne analizowanie wzorców nieobecności, a także identyfikowanie potencjalnych nadużyć, kierując pracowników do kontroli, co w dłuższej perspektywie obniża absencje i przynosi znaczące oszczędności – mówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes firmy doradczej Conperio.

Jakiś czas temu powstała aplikacja Pulpit Absencji – pierwsze w Polsce narzędzie do kompleksowego i skutecznego monitorowania poziomu absencji w firmach. Korzystanie z Pulpitu Absencji daje menedżerom możliwość zinterpretowania i określenia skali problemu absencji chorobowej oraz podjęcia natychmiastowych działań korygujących.

Aplikacja pomaga też m.in. precyzyjnie wytypować „podejrzane” zwolnienia chorobowe do kontroli.