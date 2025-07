Sprawdź oficjalny wykaz 26 chorób zawodowych w Polsce. Jak zgłosić? Ile wynosi odszkodowanie z ZUS w 2025 roku? Kto wypłaca i jakie masz prawa?

Czy Twoja choroba może być spowodowana pracą? Jeśli tak, to czy należy Ci się odszkodowanie lub renta? W Polsce obowiązuje oficjalna lista 26 jednostek chorobowych, które uznawane są za zawodowe. Zgłoszenie, potwierdzenie i uzyskanie odszkodowania z ZUS to jasno określona procedura. Sprawdź, jakie schorzenia uznaje się za zawodowe w 2025 roku, komu przysługuje renta i jak wygląda formalna ścieżka do uzyskania takich środków.