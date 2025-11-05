Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Praca » Pracować mniej, zarabiać tyle samo? Takiego projektu w Polsce jeszcze nie było - rusza wielki test czterodniowego tygodnia pracy. Sprawdź, czy Ciebie też obejmie zmiana od 1 stycznia 2026

Pracować mniej, zarabiać tyle samo? Takiego projektu w Polsce jeszcze nie było - rusza wielki test czterodniowego tygodnia pracy. Sprawdź, czy Ciebie też obejmie zmiana od 1 stycznia 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 listopada 2025, 15:29
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Czterodniowy tydzień pracy - rusza pilotaż 1 stycznia 2025
Czterodniowy tydzień pracy - rusza pilotaż 1 stycznia 2025
Shutterstock

Brzmi niewiarygodnie - krótszy tydzień pracy, dłuższy weekend i ta sama pensja na koncie. Projekt „Skrócony czas pracy - to się dzieje” to nie wizja z dalekiej przyszłości, tylko realny eksperyment, który właśnie zaczyna się w Polsce. Pytanie tylko czy obejmie również Ciebie? W artykule publikujemy pełną listę firm, które biorą udział w pilotażu. Sprawdź czy Twoja firma znalazła się na tej liście.

Nowy model pracy coraz bliżej rzeczywistości

W powietrzu czuć zmianę. W biurach i instytucjach coraz częściej pada pytanie - czy naprawdę musimy pracować pięć dni w tygodniu, by być skuteczni? Czy to możliwe, że czwartkowe popołudnie staje się nowym początkiem weekendu? Że praca kończy się wcześniej, a w kieszeni zostaje dokładnie tyle samo. Brzmi nieprawdopodobnie? Wcale nie.

Właśnie rusza eksperyment, który może całkowicie odmienić polski rynek pracy. Zgłosiło się do niego prawie dwa tysiące przedsiębiorstw i instytucji, ale tylko część z nich przeszła do kolejnego etapu. Od początku 2026 roku wybrane firmy przetestują krótszy czas pracy, w niektórych przypadkach czterodniowy tydzień, w innych sześciogodzinny dzień pracy.

To, co najważniejsze, zostaje bez zmian - wynagrodzenie. Uczestnicy pilotażu nadal będą otrzymywać pełną pensję, mimo że spędzą w pracy mniej godzin. Dla wielu to sygnał, że praca może wreszcie dopasować się do człowieka, a nie odwrotnie.

Lista firm, które biorą udział w pilotażu - „Skrócony czas pracy – to się dzieje”

Lista firm zakwalifikowanych do pilotażu "Skrócony czas pracy – to się dzieje!"

Lista firm zakwalifikowanych do pilotażu "Skrócony czas pracy – to się dzieje!"

Po co ten eksperyment? Chodzi o efektywność, nie o lenistwo

Ideą projektu jest to, by pracownik był bardziej wypoczęty, zadowolony i skupiony, a tym samym bardziej efektywny. W wielu krajach, od Islandii po Wielką Brytanię, taki model pracy przyniósł zaskakujące efekty. Firmy odnotowały wzrost wydajności, mniejszą liczbę zwolnień lekarskich i większe zadowolenie z życia zawodowego.

W Polsce problem przepracowania i zmęczenia jest wyjątkowo widoczny. Według raportu Benefit Systems aż 22 proc. dorosłych Polaków przyznaje, że czuje zmęczenie jeszcze zanim rozpocznie pracę, a 35 proc. odczuwa je kilka razy w tygodniu. Badanie Hays Poland pokazuje, że niemal 30 proc. specjalistów i menedżerów doświadcza wypalenia zawodowego. Ekspertka dr Elżbieta Lisowska tłumaczy: „Wypalenie zawodowe to nie zwykłe zmęczenie, lecz długotrwałe wyczerpanie psychiczne i fizyczne, a przede wszystkim utrata sensu”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polacy pracują przeciętnie 40,4 godziny tygodniowo – to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej. Coraz więcej osób przyznaje, że brakuje im czasu na odpoczynek, relacje i regenerację. To prowadzi do stresu, depresji i rosnącego poczucia wypalenia.

I nie trzeba daleko szukać przykładów. W Polsce już teraz działają firmy, które wprowadziły czterodniowy tydzień pracy, m.in. w Herbapolu Poznań czy w urzędach miast w Lesznie, Włocławku i Szczecinku. Efekty? Większe zadowolenie z pracy i brak spadku wydajności. Produktywność pozostała na tym samym poziomie, a w niektórych przypadkach wzrosła nawet o 10–15 proc. Pracownicy częściej deklarowali zadowolenie i mniejsze poczucie presji.

Pilotaż państwowy ma teraz potwierdzić te wyniki w większej skali. To test, który potrwa rok. Przez ten czas uczestniczące firmy będą obserwować, jak zmiana wpływa na wydajność, satysfakcję pracowników i jakość życia.

Co dalej po zakończeniu testów?

Po zakończeniu pilotażu na koniec 2026 roku rząd zapowiada opracowanie raportu z wynikami. Jeśli dane pokażą, że krótszy tydzień pracy faktycznie się sprawdza, projekt może zostać rozszerzony. Już na początku 2027 roku do programu mogłyby dołączyć kolejne przedsiębiorstwa, a zmiana mogłaby stać się fundamentem nowych zasad w kodeksie pracy.

To oznacza, że czterodniowy tydzień pracy może wkrótce przestać być tylko ciekawostką z zagranicy. Bardzo możliwe, że już niedługo stanie się rzeczywistością również w Twojej firmie. Bo coraz więcej ekspertów jest zgodnych, że to nie chwilowa moda, lecz realna zmiana, której celem jest przywrócenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Ideą projektu jest to, by pracownik był bardziej wypoczęty, zadowolony i skupiony, a tym samym bardziej efektywny.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Praca
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
To dotyka już ponad 70 procent Polaków. Jest bardzo źle, będzie jeszcze gorzej?
13 paź 2025

W sobotę jeszcze się śmieje, w niedzielę, na myśl o pracy zaczyna ją boleć żołądek. W poniedziałek, kiedy patrzy w lustro, zastanawia się, czy to już czas, żeby po prostu przestać udawać, że daje radę. Dla Ewy, specjalistki od marketingu w jednej z krakowskich firm, praca stała się ciężarem, który dźwiga każdego dnia z coraz większym trudem. Niby wszystko gra. Z zewnątrz wygląda to świetnie: uśmiech, kawa, kreatywność. Ale w środku? Chroniczny stres i wypalenie zawodowe. Psycholodzy biją na larm. To zjawisko staje się coraz bardziej powszechne. Potwierdzają to zatrważające statystyki
Choroby zawodowe 2025 – pełna lista 26 schorzeń, zgłoszenie i odszkodowanie z ZUS. Sprawdź, co Ci się należy!
04 lip 2025

Czy Twoja choroba może być spowodowana pracą? Jeśli tak, to czy należy Ci się odszkodowanie lub renta? W Polsce obowiązuje oficjalna lista 26 jednostek chorobowych, które uznawane są za zawodowe. Zgłoszenie, potwierdzenie i uzyskanie odszkodowania z ZUS to jasno określona procedura. Sprawdź, jakie schorzenia uznaje się za zawodowe w 2025 roku, komu przysługuje renta i jak wygląda formalna ścieżka do uzyskania takich środków.
Nadchodzi rewolucja w kodeksie pracy - 35 dni urlopu wypoczynkowego w roku, ale nie dla połowy pracowników - dlaczego
03 wrz 2024

Ledwie co trzeci pracownik w Polsce nie pracuje po godzinach, a w tym w dni wolne. Niemal połowa nie wykorzystuje w pełni swoich urlopów wypoczynkowych. A jednak niemal wszyscy są za tym, by urlop wypoczynkowy został wydłużony o kolejne dziewięć dni.
Upały, jaka maksymalna temperatura w pracy. Jakie obowiązki mają pracodawcy, z jakich praw mogą korzystać pracownicy
12 lip 2024

Występujące w okresie letnim upały - wysokie temperatury - obniżają komfort pracy oraz zwiększają ryzyko chorób i wypadków. Pracodawcy powinni więc zadbać o bezpieczeństwo termiczne wszystkich podwładnych, do czego obliguje ich zarówno kodeks pracy, jak również przepisy BHP. 
Nadmierne obciążenie fizyczne i hałas – to na nie najczęściej skarżą się pracownicy. Fakty potwierdzają, że to warunki zagrażające zdrowiu
08 lip 2024

Ponad pół miliona Polaków pracuje w warunkach zagrażających zdrowiu, co potwierdzają najnowsze wyniki opublikowane przez Główny urząd Statystyczny. Najczęstszy problem dla nich stanowi środowisko pracy, które nie jest szkodliwe jedynie dla co trzeciej osoby z tej grupy. Najwięcej stanowisk narażonych na ryzyko odnotowano w województwie śląskim.
Zwolnienia grupowe w Polsce to efekt gwałtownego wzrostu kosztów pracy, swój udział w tym mają lewe zwolnienia lekarskie
24 lip 2024

Z pozoru zestawianie ze sobą wycofywania się z Polski i zwolnień grupowych w wielkich renomowanych firmach z falą lewych zwolnień lekarskich może wydawać się absurdalne. To rosnące koszty pracy, zwłaszcza płace i ceny energii są główną przyczyną. Niemniej koszt absencji pracowniczych może finalnie wpływać na takie niekorzystne dla rynku pracy decyzje.
Stabilna praca stanie się luksusem? Coraz więcej zwolnień grupowych i trudniej o zatrudnienie nawet w agencji pracy tymczasowej
11 cze 2024

Obroty agencji pracy tymczasowej w Polsce dalej rosną, a zatrudnionych przez takich pracodawców osób nie ubywa. Jednak jest dla nich mniej ofert, sam zaś wzrost wynika głównie z powodu podwyżki płacy minimalnej i innych wynagrodzeń. Zwolnienia grupowe w przemyśle odbijają swoje piętno także na zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej.