Nie będziemy pracować 5 dni w tygodniu. Rządowy projekt zmieni wszystko od 2026 roku

Brzmi niewiarygodnie - krótszy tydzień pracy, dłuższy weekend i ta sama pensja na koncie. Projekt „Skrócony czas pracy - to się dzieje” to nie wizja z dalekiej przyszłości, tylko realny eksperyment, który właśnie zaczyna się w Polsce. Pytanie tylko czy obejmie również Ciebie? W artykule publikujemy pełną listę firm, które biorą udział w pilotażu. Sprawdź czy Twoja firma znalazła się na tej liście.

Nowy model pracy coraz bliżej rzeczywistości

W powietrzu czuć zmianę. W biurach i instytucjach coraz częściej pada pytanie - czy naprawdę musimy pracować pięć dni w tygodniu, by być skuteczni? Czy to możliwe, że czwartkowe popołudnie staje się nowym początkiem weekendu? Że praca kończy się wcześniej, a w kieszeni zostaje dokładnie tyle samo. Brzmi nieprawdopodobnie? Wcale nie.

Właśnie rusza eksperyment, który może całkowicie odmienić polski rynek pracy. Zgłosiło się do niego prawie dwa tysiące przedsiębiorstw i instytucji, ale tylko część z nich przeszła do kolejnego etapu. Od początku 2026 roku wybrane firmy przetestują krótszy czas pracy, w niektórych przypadkach czterodniowy tydzień, w innych sześciogodzinny dzień pracy.

To, co najważniejsze, zostaje bez zmian - wynagrodzenie. Uczestnicy pilotażu nadal będą otrzymywać pełną pensję, mimo że spędzą w pracy mniej godzin. Dla wielu to sygnał, że praca może wreszcie dopasować się do człowieka, a nie odwrotnie.

Lista firm, które biorą udział w pilotażu - „Skrócony czas pracy – to się dzieje”

Po co ten eksperyment? Chodzi o efektywność, nie o lenistwo

Ideą projektu jest to, by pracownik był bardziej wypoczęty, zadowolony i skupiony, a tym samym bardziej efektywny. W wielu krajach, od Islandii po Wielką Brytanię, taki model pracy przyniósł zaskakujące efekty. Firmy odnotowały wzrost wydajności, mniejszą liczbę zwolnień lekarskich i większe zadowolenie z życia zawodowego.

W Polsce problem przepracowania i zmęczenia jest wyjątkowo widoczny. Według raportu Benefit Systems aż 22 proc. dorosłych Polaków przyznaje, że czuje zmęczenie jeszcze zanim rozpocznie pracę, a 35 proc. odczuwa je kilka razy w tygodniu. Badanie Hays Poland pokazuje, że niemal 30 proc. specjalistów i menedżerów doświadcza wypalenia zawodowego. Ekspertka dr Elżbieta Lisowska tłumaczy: „Wypalenie zawodowe to nie zwykłe zmęczenie, lecz długotrwałe wyczerpanie psychiczne i fizyczne, a przede wszystkim utrata sensu”.

Polacy pracują przeciętnie 40,4 godziny tygodniowo – to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej. Coraz więcej osób przyznaje, że brakuje im czasu na odpoczynek, relacje i regenerację. To prowadzi do stresu, depresji i rosnącego poczucia wypalenia.

I nie trzeba daleko szukać przykładów. W Polsce już teraz działają firmy, które wprowadziły czterodniowy tydzień pracy, m.in. w Herbapolu Poznań czy w urzędach miast w Lesznie, Włocławku i Szczecinku. Efekty? Większe zadowolenie z pracy i brak spadku wydajności. Produktywność pozostała na tym samym poziomie, a w niektórych przypadkach wzrosła nawet o 10–15 proc. Pracownicy częściej deklarowali zadowolenie i mniejsze poczucie presji.

Pilotaż państwowy ma teraz potwierdzić te wyniki w większej skali. To test, który potrwa rok. Przez ten czas uczestniczące firmy będą obserwować, jak zmiana wpływa na wydajność, satysfakcję pracowników i jakość życia.

Co dalej po zakończeniu testów?

Po zakończeniu pilotażu na koniec 2026 roku rząd zapowiada opracowanie raportu z wynikami. Jeśli dane pokażą, że krótszy tydzień pracy faktycznie się sprawdza, projekt może zostać rozszerzony. Już na początku 2027 roku do programu mogłyby dołączyć kolejne przedsiębiorstwa, a zmiana mogłaby stać się fundamentem nowych zasad w kodeksie pracy.

To oznacza, że czterodniowy tydzień pracy może wkrótce przestać być tylko ciekawostką z zagranicy. Bardzo możliwe, że już niedługo stanie się rzeczywistością również w Twojej firmie. Bo coraz więcej ekspertów jest zgodnych, że to nie chwilowa moda, lecz realna zmiana, której celem jest przywrócenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Ideą projektu jest to, by pracownik był bardziej wypoczęty, zadowolony i skupiony, a tym samym bardziej efektywny.