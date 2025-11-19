Kategorie
Staż pracy 2026 - zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia. Do okresu zatrudnienia liczone będą zlecenia i prowadzenie firmy

Staż pracy 2026 - zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia. Do okresu zatrudnienia liczone będą zlecenia i prowadzenie firmy

19 listopada 2025, 15:55
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Staż pracy 2026 - zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia
Staż pracy 2026 - zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia
fot. materiały prasowe

Od 1 stycznia 2026 staż pracy będzie liczony według zupełnie nowych zasad. Do okresu zatrudnienia doliczone zostaną także lata prowadzenia działalności gospodarczej, umowy zlecenia i umowy agencyjne. To jedna z największych zmian w kodeksie pracy od lat.

Zmiany w Kodeksie pracy 2026

Dokładnie 16 października 2025 Karol Nawrocki podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która zakłada, że prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz praca na umowach zleceniach będą wreszcie wliczane do stażu pracy.

Dziś przepisy są bezlitosne - jeśli przez lata pracowałaś na zleceniu albo prowadziłaś firmę, to twój staż pracy formalnie wynosi zero. Tak, nawet jeśli pracowałaś przez 10 lat. Tymczasem ktoś zatrudniony na etacie od roku ma już ten staż uznany. Nowy projekt ma to zmienić i przywrócić elementarną sprawiedliwość.

To ważna wiadomość dla milionów osób, które do tej pory wypadały z systemu tylko dlatego, że wybrały inną formę zatrudnienia niż etat.

Od 2026 doświadczenie zawodowe to staż pracy

Dziś w świetle prawa wiele osób mimo wieloletniej pracy - na zleceniach, kontraktach czy we własnej działalności - formalnie zaczyna „od zera”. Ich realne doświadczenie zawodowe nie przekłada się na staż pracy, a co za tym idzie: na wynagrodzenie, urlopy czy uprawnienia pracownicze. To się zmieni. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, odpowiedzialna za politykę rodzinną i społeczną, zapowiedziała rewolucję, która właśnie staje się faktem. Celem jest, by każda realna praca - niezależnie od formy zatrudnienia - była liczona do stażu. „Obecne przepisy to krzywdzący absurd” - podsumowała Dziemianowicz-Bąk.

Dzięki wprowadzonym zmianom wielu pracowników zyska dostęp do podstawowych uprawnień pracowniczych, tj. dłuższy urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe czy dodatki stażowe.

Kto zyska na nowych przepisach?

Najwięcej zyskają osoby, które do tej pory pracowały poza klasycznym etatem. Zgodnie z planowaną nowelizacją, do stażu pracy mają być wliczane m.in.:

  • okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i współpracy przy jej prowadzeniu,
  • praca na umowach-zleceniach, umowach o świadczenie usług i agencyjnych,
  • czas zawieszenia działalności gospodarczej np. z powodu opieki nad dzieckiem,
  • dokumentowane okresy pracy za granicą - wykonywanie innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej,
  • okres pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

To oznacza, że osoby pracujące np. jako freelancerzy, samozatrudnieni czy wykonujące dorywcze zlecenia, będą wreszcie mogły podnieść swój staż pracy. Oznacza to, że pracownik będzie miał prawo do ponownego przeliczenia stażu pracy.

Staż pracy będzie liczony wstecz

Co ważne - nowe przepisy będą działać nie tylko na przyszłość. Do stażu pracy zaliczać się będą również okresy już przepracowane na umowach cywilnoprawnych lub w działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeśli ktoś pracował na zleceniach przez ostatnich kilka lat, te okresy również będą mogły zostać uwzględnione.

ZUS: Jak udokumentować lata pracy?

Zgodnie z ustawą zaświadczenie potwierdzające okresy, które będą wliczać się do stażu pracy będzie wydawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli np. ze względu na upływ czasu ZUS nie będzie w stanie wydać takiego zaświadczenia, pracownik będzie miał możliwość udowodnienia stażu własnymi dokumentami.

Od kiedy nowe zasady naliczania stażu pracy?

Dla pracodawców z sektora finansów publicznych, czyli pracujących w instytucjach utrzymywanych z budżetu państwa lub gminy, nowe przepisy ustawy będą obowiązywały od 1 stycznia 2026 roku, dla pozostałych pracodawców od pierwszego dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Źródło: INFOR
