Dyskryminacja kobiet w pracy to codzienność? Te dane mówią wiele

Dyskryminacja kobiet w pracy to codzienność? Te dane mówią wiele

17 marca 2026, 10:09
oprac. Kamil Nowak
Shutterstock

20 proc. kobiet zadeklarowało, że doświadczyło dyskryminacji w pracy ze względu na płeć; 47 proc. nie miało takich doświadczeń - wynika z badania PIE. Jednocześnie 66 proc. pań jest zdania, że na rynku pracy występuje systemowa dyskryminacja ze względu na płeć.

Niesprawiedliwe traktowanie na rynku pracy

Większość pracownic (66 proc.) jest zdania, że kobiety są traktowane mniej sprawiedliwie na rynku pracy niż mężczyźni, w kwestiach zawiązanych z zatrudnieniem, wynagradzaniem lub awansami - wynika z badania PIE. Jednocześnie 14 proc. respondentek stwierdziło, że panuje równe traktowanie, a 4 proc. - że to mężczyźni są systemowo dyskryminowani.

Wśród mężczyzn najczęstszą opinią było przekonanie, że kobiety i mężczyźni są traktowani jednakowo (35 proc.). Z kolei 24 proc. respondentów jest zdania, że kobiety są dyskryminowane systemowo. Natomiast 16 proc. panów jest zdania, że to mężczyźni są traktowani mniej sprawiedliwie.

1/5 kobiet doświadczyła dyskryminacji

Doświadczenie dyskryminacji zadeklarowało 20 proc. kobiet, a poczucie niesprawiedliwego traktowania w pracy miało 38 proc. pań. Jednocześnie 47 proc. zadeklarowało brak takich doświadczeń. Z badania wynika, że wśród matek poczucie niesprawiedliwości w pracy jest wyższe. 47 proc. kobiet posiadających dzieci zadeklarowało, że doświadczyło niesprawiedliwego traktowania, podczas gdy 37 proc. stwierdziło, że nie spotkało się z taką sytuacją.

Różnice w wynagrodzeniach

Według danych PIE, 75 proc. mężczyzn oraz 66 proc. kobiet jest zdania, że koledzy i koleżanki na podobnych stanowiskach zarabiają tyle samo. Jednocześnie 21 proc. mężczyzn i 33 proc. kobiet uważa, że na tych samych stanowiskach więcej zarabiają mężczyźni.

Z badania wynika, że kobiety częściej uważają, iż dyskryminacja jest przyczyną różnic w wynagrodzeniach, podczas gdy mężczyźni odwołują się do czynników związanych ze specyfiką i wydajnością pracy.

Wśród pracownic, które zadeklarowały, że w ich firmach mężczyźni zarabiają więcej na tych samych stanowiskach, 43 proc. wskazało na uprzedzenia kulturowe i stereotypy dotyczące ról płciowych. W analogicznej grupie mężczyzn z tym wyjaśnieniem zgodziło się 21 proc. respondentów. Mężczyźni częściej wskazywali różnice w produktywności (39 proc. vs. 10 proc. wśród kobiet) oraz w rodzaju powierzanych zadań i projektów (35 proc. vs. 25 proc.).

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni w większości uznali, że wysokość ich wynagrodzeń jest sprawiedliwie ustalona. W skali od 0 do 10 wartości powyżej 5 wskazało 60 proc. mężczyzn oraz 55 proc. kobiet. Podobny odsetek deklaruje zadowolenie z wysokości wynagrodzeń – odpowiednio 61 proc. panów i 57 proc. pań.

Percepcja nierówności

Nierówności na rynku pracy mogą mieć charakter pośredni lub strukturalny, przez co nie zawsze są jednoznacznie identyfikowane jako indywidualne doświadczenia dyskryminacji” - ocenili autorzy badania. Zauważyli, że percepcję nierówności może ograniczać brak dostępu do pełnych informacji o wynagrodzeniach w organizacjach. Większa przejrzystość płac, zagwarantowana przez prawo unijne, może wpłynąć na sposób postrzegania własnej sytuacji oraz skali nierówności w miejscu pracy - podkreślili eksperci PIE.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI, przez firmę PBS Spółka z o.o. na zlecenie PIE, w październiku i listopadzie 2025 r., na grupie 3 tys. 109 pracowników.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje, dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.

Źródło: PAP
Zwolnienia grupowe w Polsce. W 2025 roku padł rekord
27 sty 2026

Rok 2025 przyniósł niechlubny rekord pod względem zwolnień grupowych. Zgłoszono ich do urzędów pracy ponad 97,6 tys.. To najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009 i trzy razy tyle, ile w 2024 r. - informuje wtorkowa „Rzeczpospolita”. Choć za dużą część zwolnień odpowiadała sytuacja w Poczcie Polskiej, która z powodu zmiany regulaminu musiała wręczyć ponad 51 tys. grupowych wypowiedzeń zmieniających, to i tak liczby pozostają duże.

Ten sposób na wolne od pracy bez urlopu to hit przed świętami Bożego Narodzenia i przed Sylwestrem. Bezsilni pracodawcy rozkładają ręce
23 gru 2025

Bieganie po sklepach, przedświąteczne porządki i lepienie pierogów. Kiedy na to wszystko znaleźć czas, gdy trzeba chodzić do pracy? Można wziąć urlop, ale to już końcówka roku i niektórzy limit już wyczerpali. Ale można … rozchorować się na zawołanie i zawsze znajdzie się medyk, który wyciągnie pomocną dłoń. Wystarczy wpisać w sieci hasło "L4 od ręki" i dostać tak zwane bigosowe zwolnienie lekarskie.
Staż pracy 2026 - zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia. Do okresu zatrudnienia liczone będą zlecenia i prowadzenie firmy
19 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 staż pracy będzie liczony według zupełnie nowych zasad. Do okresu zatrudnienia doliczone zostaną także lata prowadzenia działalności gospodarczej, umowy zlecenia i umowy agencyjne. To jedna z największych zmian w kodeksie pracy od lat.
Dostępna nowa ścieżka kariery z misją, samorządy będą szukać takich osób w związku z nową ustawą - a zarobki to 8000 zł
17 lis 2025

Współczesny rynek pracy nieustannie ewoluuje, otwierając drzwi do nowych, często niedocenianych, a jednocześnie niezwykle satysfakcjonujących profesji. Jedną z nich jest zawód asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. W związku z ustawą o asystencji osobistej i kompletnie nową koncepcją asystencji dla osób niepełnosprawnych, otwiera to nowe możliwości. To praca, która oferuje nie tylko możliwość zarobku, ale może też dać poczucie misji i realnego wpływu na jakość życia innych. Na czym dokładnie polega ta praca, jakie kwalifikacje są potrzebne i kto zatrudnia?
Nie będziemy pracować 5 dni w tygodniu. Rządowy projekt zmieni wszystko od 2026 roku
07 lis 2025

Brzmi niewiarygodnie - krótszy tydzień pracy, dłuższy weekend i ta sama pensja na koncie. Projekt „Skrócony czas pracy - to się dzieje” to nie wizja z dalekiej przyszłości, tylko realny eksperyment, który właśnie zaczyna się w Polsce. Pytanie tylko czy obejmie również Ciebie? W artykule publikujemy pełną listę firm, które biorą udział w pilotażu. Sprawdź czy Twoja firma znalazła się na tej liście.
To dotyka już ponad 70 procent Polaków. Jest bardzo źle, będzie jeszcze gorzej?
13 paź 2025

W sobotę jeszcze się śmieje, w niedzielę, na myśl o pracy zaczyna ją boleć żołądek. W poniedziałek, kiedy patrzy w lustro, zastanawia się, czy to już czas, żeby po prostu przestać udawać, że daje radę. Dla Ewy, specjalistki od marketingu w jednej z krakowskich firm, praca stała się ciężarem, który dźwiga każdego dnia z coraz większym trudem. Niby wszystko gra. Z zewnątrz wygląda to świetnie: uśmiech, kawa, kreatywność. Ale w środku? Chroniczny stres i wypalenie zawodowe. Psycholodzy biją na larm. To zjawisko staje się coraz bardziej powszechne. Potwierdzają to zatrważające statystyki
Nadchodzi rewolucja w kodeksie pracy - 35 dni urlopu wypoczynkowego w roku, ale nie dla połowy pracowników - dlaczego
03 wrz 2024

Ledwie co trzeci pracownik w Polsce nie pracuje po godzinach, a w tym w dni wolne. Niemal połowa nie wykorzystuje w pełni swoich urlopów wypoczynkowych. A jednak niemal wszyscy są za tym, by urlop wypoczynkowy został wydłużony o kolejne dziewięć dni.
Upały, jaka maksymalna temperatura w pracy. Jakie obowiązki mają pracodawcy, z jakich praw mogą korzystać pracownicy
12 lip 2024

Występujące w okresie letnim upały - wysokie temperatury - obniżają komfort pracy oraz zwiększają ryzyko chorób i wypadków. Pracodawcy powinni więc zadbać o bezpieczeństwo termiczne wszystkich podwładnych, do czego obliguje ich zarówno kodeks pracy, jak również przepisy BHP. 
Nadmierne obciążenie fizyczne i hałas – to na nie najczęściej skarżą się pracownicy. Fakty potwierdzają, że to warunki zagrażające zdrowiu
08 lip 2024

Ponad pół miliona Polaków pracuje w warunkach zagrażających zdrowiu, co potwierdzają najnowsze wyniki opublikowane przez Główny urząd Statystyczny. Najczęstszy problem dla nich stanowi środowisko pracy, które nie jest szkodliwe jedynie dla co trzeciej osoby z tej grupy. Najwięcej stanowisk narażonych na ryzyko odnotowano w województwie śląskim.
