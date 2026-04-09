Nowe zasady urlopu od maja. Jeden szczegół zdecyduje, czy zyskasz nawet sześć dni wolnego

Nowe zasady urlopu od maja. Jeden szczegół zdecyduje, czy zyskasz nawet sześć dni wolnego

09 kwietnia 2026, 15:36
Maja Retman
Nowe zasady urlopu od maja. Jeden szczegół zdecyduje, czy zyskasz dodatkowe dni wolne
Shutterstock
Nawet sześć dodatkowych dni urlopu zyskają niektórzy pracownicy. To efekt nowych przepisów. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje zmieniające sposób liczenia stażu pracy. Zyskają ci, którzy latami byli „na swoim” albo zarabiali na umowie zleceniu. Jest jednak haczyk. I to całkiem przyziemny.

Nagle bliżej do 26 dni urlopu

Od maja 2026 r. zmienia się podejście do tego, co w ogóle uznajemy za doświadczenie zawodowe. Do tej pory liczyła się głównie umowa o pracę – cała reszta funkcjonowała gdzieś obok, jakby była mniej „prawdziwa”. Teraz ten podział zaczyna się zacierać.

Do stażu pracy będzie można doliczyć również inne formy aktywności zawodowej – zlecenia, działalność gospodarczą, współpracę B2B czy niektóre okresy pracy za granicą. I to właśnie ta zmiana sprawi, że wiele osób nagle przekroczy granicę 10 lat stażu, która do tej pory była dla nich nieosiągalna.

A przekroczenie tej granicy oznacza bardzo konkretną różnicę. Zamiast 20 dni urlopu pojawia się 26. Sześć dodatkowych dni wolnych nie jest więc żadną premią uznaniową ani benefitem od firmy. To prawo, które po prostu zaczyna obowiązywać.

Najbardziej odczują to ci, którzy przez lata pracowali poza etatem, a dopiero później trafili na umowę o pracę. W ich przypadku wcześniejsze doświadczenia w końcu przestają być „niewidzialne”.

Nie wszystko się liczy i nie wszystko naraz

Nowe przepisy nie oznaczają jednak pełnej dowolności. To nie jest tak, że każda aktywność zawodowa automatycznie powiększy staż pracy. Lista okresów, które można zaliczyć, jest konkretna i zamknięta.

W praktyce wliczać się będą między innymi umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, umowy agencyjne, prowadzenie działalności gospodarczej, współpraca przy zleceniu lub biznesie oraz wybrane okresy pracy za granicą.

Jest też zasada, która dla wielu może być rozczarowująca: jeśli różne formy pracy nakładały się na siebie w czasie, nie można ich zsumować. Liczy się tylko jeden okres. Innymi słowy – pracowanie „na dwa fronty” nie przyspieszy drogi do dłuższego urlopu.

To oznacza, że każdy przypadek trzeba będzie rozpatrywać indywidualnie. Kluczowe będzie nie tylko to, co ktoś robił, ale też kiedy i w jakiej formie.

Bez dokumentów załatwić tego nie można

Najbardziej przyziemna część całej zmiany może okazać się jednocześnie najważniejsza. Bo choć przepisy otwierają drzwi, to bez dokumentów nikt przez nie nie przejdzie.

Podstawą do doliczenia dodatkowych okresów ma być przede wszystkim zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy składkowe. Jeśli jednak w systemie są luki, znaczenie zyskają również inne dowody: umowy, faktury, rachunki czy dokumenty potwierdzające współpracę.

Tu pojawia się kluczowy termin – pracownicy mają dokładnie 24 miesiące na dostarczenie dokumentów. W praktyce oznacza to czas od 1 maja 2026 r. do 1 maja 2028 r. Po jego upływie pracodawca nie będzie miał obowiązku uwzględniania tych okresów.

Odkładanie tego „na później” może więc kosztować bardzo konkretnie: kilka dni urlopu każdego roku, które po prostu przepadną.

Więcej urlopu to dopiero początek

Choć najwięcej mówi się o dodatkowych dniach wolnych, wydłużony staż pracy może mieć też inne konsekwencje. W grę wchodzą dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe czy niektóre świadczenia pracownicze, które są uzależnione od liczby przepracowanych lat.

Nie wszystko jednak zmienia się automatycznie. W przypadku okresu wypowiedzenia nadal kluczowy może być staż zakładowy, czyli czas przepracowany u konkretnego pracodawcy. Można więc jednocześnie zyskać więcej urlopu, ale niekoniecznie dłuższy okres ochronny przy rozstaniu z firmą.

Co ważne, nowe zasady działają głównie na przyszłość. Nie oznaczają automatycznego wyrównania za wcześniejsze lata. Wyjątki są możliwe, ale raczej punktowe niż powszechne.

Takiej kontroli zwolnień lekarskich jeszcze nie było. Teraz ZUS robi to po nowemu. Firmy też przykręciły śrubę
Dają zarobić nawet 16 tysięcy złotych i… biją się o ludzi do pracy. Ten biznes coraz lepiej kręci się w Polsce
Termin zapłaty mija 24 kwietnia. Potem weźmie się za was skarbówka. Litości nie będzie
Źródło: INFOR
Ceny paliw rosną. Jaki to ma wpływ na realne wynagrodzenia Polaków?
19 mar 2026

Silny wzrost cen paliw obserwowany po ataku Izraela i USA na Iran zwiększy inflację i tym samym ograniczy realny wzrost płac – poinformowali ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS. Podkreślili jednak, że mimo wszystko tempo wzrostu płac będzie wyższe od inflacji.
Dyskryminacja kobiet w pracy to codzienność? Te dane mówią wiele
17 mar 2026

20 proc. kobiet zadeklarowało, że doświadczyło dyskryminacji w pracy ze względu na płeć; 47 proc. nie miało takich doświadczeń - wynika z badania PIE. Jednocześnie 66 proc. pań jest zdania, że na rynku pracy występuje systemowa dyskryminacja ze względu na płeć.
Zwolnienia grupowe w Polsce. W 2025 roku padł rekord
27 sty 2026

Rok 2025 przyniósł niechlubny rekord pod względem zwolnień grupowych. Zgłoszono ich do urzędów pracy ponad 97,6 tys.. To najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009 i trzy razy tyle, ile w 2024 r. - informuje wtorkowa „Rzeczpospolita”. Choć za dużą część zwolnień odpowiadała sytuacja w Poczcie Polskiej, która z powodu zmiany regulaminu musiała wręczyć ponad 51 tys. grupowych wypowiedzeń zmieniających, to i tak liczby pozostają duże.

Ten sposób na wolne od pracy bez urlopu to hit przed świętami Bożego Narodzenia i przed Sylwestrem. Bezsilni pracodawcy rozkładają ręce
23 gru 2025

Bieganie po sklepach, przedświąteczne porządki i lepienie pierogów. Kiedy na to wszystko znaleźć czas, gdy trzeba chodzić do pracy? Można wziąć urlop, ale to już końcówka roku i niektórzy limit już wyczerpali. Ale można … rozchorować się na zawołanie i zawsze znajdzie się medyk, który wyciągnie pomocną dłoń. Wystarczy wpisać w sieci hasło "L4 od ręki" i dostać tak zwane bigosowe zwolnienie lekarskie.
Staż pracy 2026 - zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia. Do okresu zatrudnienia liczone będą zlecenia i prowadzenie firmy
19 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 staż pracy będzie liczony według zupełnie nowych zasad. Do okresu zatrudnienia doliczone zostaną także lata prowadzenia działalności gospodarczej, umowy zlecenia i umowy agencyjne. To jedna z największych zmian w kodeksie pracy od lat.
Dostępna nowa ścieżka kariery z misją, samorządy będą szukać takich osób w związku z nową ustawą - a zarobki to 8000 zł
17 lis 2025

Współczesny rynek pracy nieustannie ewoluuje, otwierając drzwi do nowych, często niedocenianych, a jednocześnie niezwykle satysfakcjonujących profesji. Jedną z nich jest zawód asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. W związku z ustawą o asystencji osobistej i kompletnie nową koncepcją asystencji dla osób niepełnosprawnych, otwiera to nowe możliwości. To praca, która oferuje nie tylko możliwość zarobku, ale może też dać poczucie misji i realnego wpływu na jakość życia innych. Na czym dokładnie polega ta praca, jakie kwalifikacje są potrzebne i kto zatrudnia?
Nie będziemy pracować 5 dni w tygodniu. Rządowy projekt zmieni wszystko od 2026 roku
07 lis 2025

Brzmi niewiarygodnie - krótszy tydzień pracy, dłuższy weekend i ta sama pensja na koncie. Projekt „Skrócony czas pracy - to się dzieje” to nie wizja z dalekiej przyszłości, tylko realny eksperyment, który właśnie zaczyna się w Polsce. Pytanie tylko czy obejmie również Ciebie? W artykule publikujemy pełną listę firm, które biorą udział w pilotażu. Sprawdź czy Twoja firma znalazła się na tej liście.
To dotyka już ponad 70 procent Polaków. Jest bardzo źle, będzie jeszcze gorzej?
13 paź 2025

W sobotę jeszcze się śmieje, w niedzielę, na myśl o pracy zaczyna ją boleć żołądek. W poniedziałek, kiedy patrzy w lustro, zastanawia się, czy to już czas, żeby po prostu przestać udawać, że daje radę. Dla Ewy, specjalistki od marketingu w jednej z krakowskich firm, praca stała się ciężarem, który dźwiga każdego dnia z coraz większym trudem. Niby wszystko gra. Z zewnątrz wygląda to świetnie: uśmiech, kawa, kreatywność. Ale w środku? Chroniczny stres i wypalenie zawodowe. Psycholodzy biją na larm. To zjawisko staje się coraz bardziej powszechne. Potwierdzają to zatrważające statystyki
Nadchodzi rewolucja w kodeksie pracy - 35 dni urlopu wypoczynkowego w roku, ale nie dla połowy pracowników - dlaczego
03 wrz 2024

Ledwie co trzeci pracownik w Polsce nie pracuje po godzinach, a w tym w dni wolne. Niemal połowa nie wykorzystuje w pełni swoich urlopów wypoczynkowych. A jednak niemal wszyscy są za tym, by urlop wypoczynkowy został wydłużony o kolejne dziewięć dni.
