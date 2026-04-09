Nowe zasady urlopu od maja. Jeden szczegół zdecyduje, czy zyskasz nawet sześć dni wolnego

Nawet sześć dodatkowych dni urlopu zyskają niektórzy pracownicy. To efekt nowych przepisów. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje zmieniające sposób liczenia stażu pracy. Zyskają ci, którzy latami byli „na swoim” albo zarabiali na umowie zleceniu. Jest jednak haczyk. I to całkiem przyziemny.

Nagle bliżej do 26 dni urlopu

Od maja 2026 r. zmienia się podejście do tego, co w ogóle uznajemy za doświadczenie zawodowe. Do tej pory liczyła się głównie umowa o pracę – cała reszta funkcjonowała gdzieś obok, jakby była mniej „prawdziwa”. Teraz ten podział zaczyna się zacierać.

Do stażu pracy będzie można doliczyć również inne formy aktywności zawodowej – zlecenia, działalność gospodarczą, współpracę B2B czy niektóre okresy pracy za granicą. I to właśnie ta zmiana sprawi, że wiele osób nagle przekroczy granicę 10 lat stażu, która do tej pory była dla nich nieosiągalna.

A przekroczenie tej granicy oznacza bardzo konkretną różnicę. Zamiast 20 dni urlopu pojawia się 26. Sześć dodatkowych dni wolnych nie jest więc żadną premią uznaniową ani benefitem od firmy. To prawo, które po prostu zaczyna obowiązywać.

Najbardziej odczują to ci, którzy przez lata pracowali poza etatem, a dopiero później trafili na umowę o pracę. W ich przypadku wcześniejsze doświadczenia w końcu przestają być „niewidzialne”.

Nie wszystko się liczy i nie wszystko naraz

Nowe przepisy nie oznaczają jednak pełnej dowolności. To nie jest tak, że każda aktywność zawodowa automatycznie powiększy staż pracy. Lista okresów, które można zaliczyć, jest konkretna i zamknięta.

W praktyce wliczać się będą między innymi umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, umowy agencyjne, prowadzenie działalności gospodarczej, współpraca przy zleceniu lub biznesie oraz wybrane okresy pracy za granicą.

Jest też zasada, która dla wielu może być rozczarowująca: jeśli różne formy pracy nakładały się na siebie w czasie, nie można ich zsumować. Liczy się tylko jeden okres. Innymi słowy – pracowanie „na dwa fronty” nie przyspieszy drogi do dłuższego urlopu.

To oznacza, że każdy przypadek trzeba będzie rozpatrywać indywidualnie. Kluczowe będzie nie tylko to, co ktoś robił, ale też kiedy i w jakiej formie.

Bez dokumentów załatwić tego nie można

Najbardziej przyziemna część całej zmiany może okazać się jednocześnie najważniejsza. Bo choć przepisy otwierają drzwi, to bez dokumentów nikt przez nie nie przejdzie.

Podstawą do doliczenia dodatkowych okresów ma być przede wszystkim zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy składkowe. Jeśli jednak w systemie są luki, znaczenie zyskają również inne dowody: umowy, faktury, rachunki czy dokumenty potwierdzające współpracę.

Tu pojawia się kluczowy termin – pracownicy mają dokładnie 24 miesiące na dostarczenie dokumentów. W praktyce oznacza to czas od 1 maja 2026 r. do 1 maja 2028 r. Po jego upływie pracodawca nie będzie miał obowiązku uwzględniania tych okresów.

Odkładanie tego „na później” może więc kosztować bardzo konkretnie: kilka dni urlopu każdego roku, które po prostu przepadną.

Więcej urlopu to dopiero początek

Choć najwięcej mówi się o dodatkowych dniach wolnych, wydłużony staż pracy może mieć też inne konsekwencje. W grę wchodzą dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe czy niektóre świadczenia pracownicze, które są uzależnione od liczby przepracowanych lat.

Nie wszystko jednak zmienia się automatycznie. W przypadku okresu wypowiedzenia nadal kluczowy może być staż zakładowy, czyli czas przepracowany u konkretnego pracodawcy. Można więc jednocześnie zyskać więcej urlopu, ale niekoniecznie dłuższy okres ochronny przy rozstaniu z firmą.

Co ważne, nowe zasady działają głównie na przyszłość. Nie oznaczają automatycznego wyrównania za wcześniejsze lata. Wyjątki są możliwe, ale raczej punktowe niż powszechne.