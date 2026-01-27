Kategorie
Strona główna » Praca » Zwolnienia grupowe w Polsce. W 2025 roku padł rekord

Zwolnienia grupowe w Polsce. W 2025 roku padł rekord

27 stycznia 2026, 14:34
oprac. Kamil Nowak
Zwolnienia grupowe w Polsce. W 2025 roku padł rekord
Zwolnienia grupowe w Polsce. W 2025 roku padł rekord
Shutterstock

Rok 2025 przyniósł niechlubny rekord pod względem zwolnień grupowych. Zgłoszono ich do urzędów pracy ponad 97,6 tys.. To najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009 i trzy razy tyle, ile w 2024 r. - informuje wtorkowa „Rzeczpospolita”. Choć za dużą część zwolnień odpowiadała sytuacja w Poczcie Polskiej, która z powodu zmiany regulaminu musiała wręczyć ponad 51 tys. grupowych wypowiedzeń zmieniających, to i tak liczby pozostają duże.

Rok 2025 był rekordowy pod względem zwolnień grupowych

Dziennik „Rzeczpospolita” zwrócił uwagę, że rok 2025 był rekordowy pod względem zwolnień grupowych: zgłoszono ich do urzędów pracy ponad 97,6 tys., najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009 i trzy razy tyle, ile w 2024 r.

Zmiany w Poczcie Polskiej podbiły liczby

Gazeta wskazuje, że skokowy wzrost wynikał ze zmian w Poczcie Polskiej, która chcąc zmienić regulamin wynagrodzeń, musiała zgłosić ponad 51 tys. grupowych wypowiedzeń zmieniających. „Ale i bez niej zgłoszono w 2005 r. zwolnienia 46 tys. osób” - zaznacza.

Według „Rzeczpospolitej” społeczne emocje nasilał fakt, że za zwolnieniami stały znane firmy, w tym: PKP Cargo, meblarski gigant Black Red White, Beko, Henkel czy eksporter Eko-Okna. Gazeta dodaje, że echem odbiła się fala zwolnień w centrach usług wspólnych m.in. Fujitsu Technology Solutions, HSBC, Heinekena i Shella, która dotknęła Kraków.

Źródło: PAP
