Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Praca » Pracownik musi kontrolować AI. Sam przycisk „zatwierdź” może nie wystarczyć

Pracownik musi kontrolować AI. Sam przycisk „zatwierdź” może nie wystarczyć

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lipca 2026, 11:56
Michał Kaźmierczak
Michał Kaźmierczak
Wydawca, dziennikarz i komentator polityczny, pasjonat technologii
Ai ACT
Firma może zbudować proces, w którym sztuczna inteligencja przygotowuje rekomendację, a ostateczną decyzję formalnie zatwierdza pracownik.
Infor/Zdjęcie poglądowe
INFOR

Firma może zbudować proces, w którym sztuczna inteligencja przygotowuje rekomendację, a ostateczną decyzję formalnie zatwierdza pracownik. Na papierze człowiek pozostaje więc w centrum procesu. AI Act wymaga jednak, aby nadzór nad systemami wysokiego ryzyka był skuteczny, a nie sprowadzony do obecności osoby, która automatycznie akceptuje kolejne wyniki. Pracownik powinien rozumieć ograniczenia systemu, mieć odpowiednie kompetencje i rzeczywiste uprawnienia do zakwestionowania rekomendacji.

rozwiń >

Problem może pojawić się szczególnie tam, gdzie system przetwarza dużą liczbę spraw, a pracownik działa pod presją czasu. Jeżeli operator otrzymuje setki wyników dziennie, ma kilka sekund na każdy z nich i jest rozliczany przede wszystkim z szybkości, formalne prawo do odrzucenia rekomendacji może nie wystarczyć. Nadzór człowieka powinien być tak zorganizowany, aby umożliwiał rzeczywistą ocenę działania systemu.

Nadzór człowieka nad AI z konkretnym celem

AI Act wymaga, aby systemy wysokiego ryzyka były projektowane i rozwijane w sposób pozwalający na skuteczny nadzór osób fizycznych podczas ich używania. Celem jest zapobieganie lub ograniczanie ryzyka dla zdrowia, bezpieczeństwa i praw podstawowych, które może powstać także wtedy, gdy system jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Zakres nadzoru powinien odpowiadać rodzajowi systemu, jego autonomii oraz ryzyku związanemu z konkretnym zastosowaniem. Inna kontrola będzie potrzebna przy rozwiązaniu wykonującym prostą analizę techniczną, a inna przy systemie wpływającym na zatrudnienie, dostęp do określonej usługi czy sytuację konkretnej osoby. Nie istnieje więc jeden uniwersalny model, który można zastosować w każdej organizacji.

Pracownik nadzorujący AI z prawem do sprzeciwu

Osoba odpowiedzialna za kontrolę systemu powinna mieć możliwość właściwego rozumienia jego możliwości i ograniczeń, monitorowania działania oraz wykrywania nieprawidłowości i nietypowych zachowań. Musi także potrafić prawidłowo interpretować wynik. Nie oznacza to, że każdy operator powinien znać techniczne szczegóły budowy modelu, ale powinien rozumieć rezultat w zakresie niezbędnym do podjęcia świadomej decyzji.

Najważniejsze są jednak uprawnienia. Człowiek powinien mieć możliwość zdecydowania, że w konkretnej sytuacji wynik systemu nie zostanie wykorzystany. Musi istnieć możliwość zignorowania rekomendacji, zmiany decyzji, a w odpowiednich przypadkach również zatrzymania systemu lub doprowadzenia go do bezpiecznego stanu. Nadzór traci znaczenie, gdy organizacja wymaga od pracownika odpowiedzialności za decyzję, ale nie daje mu realnego prawa do sprzeciwu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Automatyczne zaufanie do wyników AI jako zagrożenie

AI Act zwraca uwagę na problem nadmiernego polegania na wynikach generowanych przez systemy. Człowiek może stopniowo zacząć ufać technologii tylko dlatego, że przez większość czasu działa ona prawidłowo. Im dłużej AI dostarcza poprawnych rekomendacji, tym większe ryzyko, że operator przestanie analizować kolejne wyniki z taką samą starannością.

Ten mechanizm może być szczególnie niebezpieczny przy procesach masowych. Rekruter analizujący pojedynczą rekomendację może poświęcić jej kilka minut. Osoba otrzymująca setki ocen może z czasem zacząć zatwierdzać je automatycznie. Formalnie nadal podejmuje decyzję człowiek, ale rzeczywisty kierunek działania wyznacza system.

Kompetencje i szkolenie osoby kontrolującej AI

Podmioty stosujące systemy wysokiego ryzyka powinny powierzać nadzór osobom posiadającym konieczne kompetencje, szkolenie i uprawnienia, a także zapewnić im odpowiednie wsparcie. Nie wystarczy więc wskazać dowolnego pracownika i uczynić go formalnym ogniwem pomiędzy systemem a ostateczną decyzją.

Operator powinien wiedzieć, do czego system został przeznaczony, w jakich sytuacjach jego wynik może być mniej wiarygodny, jakie ograniczenia wskazał dostawca i kiedy potrzebna jest dodatkowa weryfikacja. Musi również znać procedurę postępowania w przypadku wyniku nietypowego, sprzecznego z dostępnymi informacjami albo powtarzającego wcześniejsze błędy.

Prawo do odrzucenia rekomendacji AI w praktyce

Rzeczywisty nadzór zależy również od kultury organizacyjnej. Firma może w regulaminie zapisać, że pracownik ma prawo nie zgodzić się z systemem, a jednocześnie w praktyce traktować każdą rozbieżność jako problem. Jeżeli odstąpienie od rekomendacji wymaga wielostronicowego uzasadnienia, wpływa na wyniki pracownika albo prowadzi do ciągłych pytań ze strony przełożonych, operator może przestać korzystać z tego prawa.

Dlatego organizacja powinna jasno określić, w jakich sytuacjach kwestionowanie wyniku jest dopuszczalne, a kiedy wręcz oczekiwane. Przydatne mogą być procedury dodatkowej weryfikacji, analiza przypadków, w których człowiek nie zgodził się z systemem, oraz regularne badanie błędów.

Zobacz również:

Wynik systemu AI możliwy do zinterpretowania

Skuteczny nadzór jest trudny, gdy pracownik widzi wyłącznie końcową liczbę lub prosty komunikat. Jeśli system wskazuje „odrzucić”, „zaakceptować” albo przedstawia ocenę punktową, operator musi posiadać wystarczające informacje, aby zrozumieć znaczenie wyniku i jego ograniczenia.

Wymogi dotyczące przejrzystości systemów wysokiego ryzyka mają pozwalać podmiotowi stosującemu AI właściwie interpretować rezultaty i korzystać z systemu zgodnie z przeznaczeniem. Dostawca powinien przekazać informacje dotyczące między innymi możliwości i ograniczeń rozwiązania oraz środków nadzoru człowieka.

Procedury nadzoru nad systemem AI w firmie

Przedsiębiorstwo powinno ustalić, kto nadzoruje system, jakie ma uprawnienia i co dzieje się po wykryciu problemu. Potrzebna jest jasna ścieżka eskalacji wskazująca, kiedy sprawę przejmuje przełożony, dział techniczny, prawny lub osoba odpowiedzialna za zgodność.

Znaczenie ma również dokumentowanie powtarzających się problemów. Pojedynczy nietypowy wynik może być wyjątkiem, ale seria podobnych przypadków może świadczyć o problemie wymagającym szerszej analizy. Nadzór nie powinien więc kończyć się na decyzji konkretnego operatora. Musi być częścią całego systemu zarządzania AI w organizacji.

Słowa i frazy kluczowe: AI Act, nadzór człowieka nad AI, human oversight, kontrola sztucznej inteligencji, system AI wysokiego ryzyka, automation bias, pracownik nadzorujący AI, decyzje AI, obowiązki firmy

ŹRÓDŁA

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/1689, art. 13, art. 14, art. 26
  • Komisja Europejska, AI Act Service Desk
  • Komisja Europejska, materiały dotyczące systemów AI wysokiego ryzyka
  • Rada Unii Europejskiej, AI Omnibus
Powiązane
Koniec z własnością balkonów i tarasów – od teraz będą w całości należeć do nieruchomości wspólnej, a właścicielowi mieszkania przysługiwać będzie wyłącznie służebność? Nowy projekt rządowy
Koniec z własnością balkonów i tarasów – od teraz będą w całości należeć do nieruchomości wspólnej, a właścicielowi mieszkania przysługiwać będzie wyłącznie służebność? Nowy projekt rządowy
Świadczenie za posiadanie rodzeństwa (również dla osób pełnoletnich), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Świadczenie za posiadanie rodzeństwa (również dla osób pełnoletnich), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Praca
To może decydować o zatrudnieniu. Badanie ujawnia zaskakujące preferencje rekruterów
10 lip 2026

Kompetencje nie zawsze są jedynym kryterium podczas rekrutacji. Z najnowszych badań wynika, że wygląd, a konkretnie masa ciała, może mieć istotny wpływ na decyzje pracodawców. Ponad 80 proc. rekruterów deklaruje, że przy identycznych kwalifikacjach częściej wybrałoby kandydata o szczupłej sylwetce niż osobę z nadmierną masą ciała.
Bezrobocie najniższe od miesięcy? Są najnowsze szacunki resortu pracy za czerwiec 2026 r.
08 lip 2026

Bezrobocie w Polsce nadal spada. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 5,8 proc., czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W urzędach pracy było zarejestrowanych 902,7 tys. osób bezrobotnych – o 13,2 tys. mniej niż pod koniec maja.
Sen stał się luksusem? Co trzeci młody Polak śpi zbyt krótko. Gospodarka traci na tym miliardy
02 lip 2026

Jedna trzecia Polaków w grupie 18-35 lat sypia 6 godzin lub mniej, czyli krócej od rekomendowanych dla tej grupy wiekowej 7 do 9 godzin - wynika z raportu UCE Research i platformy ePsycholodzy. Eksperci szacują, że gospodarka traci rocznie z tego powodu ponad 17 mln roboczodniówek i 8,7 mld zł.
Coraz mniej osób pracuje na czarno. Najnowszy raport pokazuje skalę zmian
02 lip 2026

Pracy na czarno w Polsce jest coraz mniej. Najnowsze dane pokazują, że w 2025 r. inspektorzy wykryli o 7,5 proc. mniej przypadków nielegalnego zatrudnienia Polaków niż rok wcześniej. Maleje także liczba cudzoziemców pracujących w szarej strefie, co może świadczyć o stopniowym ograniczaniu tego zjawiska na rynku pracy.
Prawie co druga firma ma ten sam problem. Ratunkiem są wyższe płace
18 cze 2026

Niemal co druga firma mierzy się z problemem rotacji pracowników, dlatego coraz więcej z nich ogranicza ryzyko odejść m.in. poprzez podwyżki wynagrodzeń, premie i możliwości rozwoju – wynika z raportu „Barometr rynku pracy 2026” przygotowanego przez Gi Group Holding.
Wiedza, która porządkuje codzienną pracę i miejsca, które sprzyjają zdobywaniu wiedzy
08 cze 2026

W wielu samorządach problemy w oświacie nie wynikają dziś z braku zaangażowania ludzi, ale z braku spójnych zasad działania. Każda szkoła pracuje trochę inaczej, inaczej interpretuje przepisy, inaczej prowadzi dokumentację i reaguje na codzienne wyzwania. Efekt? Więcej niepewności, większe ryzyko popełnienia błędów i trudności w skutecznym zarządzaniu całym systemem oświaty w gminie czy mieście.
Wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 6,7 proc. Nowe dane GUS
11 maja 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce, z których wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I kwartale 2026 roku przekroczyło barierę 9,5 tys. zł.
Nowe zasady urlopu od maja. Jeden szczegół zdecyduje, czy zyskasz nawet sześć dni wolnego
11 kwi 2026

Nawet sześć dodatkowych dni urlopu zyskają niektórzy pracownicy. To efekt nowych przepisów. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje zmieniające sposób liczenia stażu pracy. Zyskają ci, którzy latami byli „na swoim” albo zarabiali na umowie zleceniu. Jest jednak haczyk. I to całkiem przyziemny.
Ceny paliw rosną. Jaki to ma wpływ na realne wynagrodzenia Polaków?
19 mar 2026

Silny wzrost cen paliw obserwowany po ataku Izraela i USA na Iran zwiększy inflację i tym samym ograniczy realny wzrost płac – poinformowali ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS. Podkreślili jednak, że mimo wszystko tempo wzrostu płac będzie wyższe od inflacji.
Dyskryminacja kobiet w pracy to codzienność? Te dane mówią wiele
17 mar 2026

20 proc. kobiet zadeklarowało, że doświadczyło dyskryminacji w pracy ze względu na płeć; 47 proc. nie miało takich doświadczeń - wynika z badania PIE. Jednocześnie 66 proc. pań jest zdania, że na rynku pracy występuje systemowa dyskryminacja ze względu na płeć.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak