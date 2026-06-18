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Prawie co druga firma ma ten sam problem. Ratunkiem są wyższe płace

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18 czerwca 2026, 13:29
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Prawie co druga firma ma ten sam problem. Ratunkiem są wyższe płace
Prawie co druga firma ma ten sam problem. Ratunkiem są wyższe płace
Shutterstock

Niemal co druga firma mierzy się z problemem rotacji pracowników, dlatego coraz więcej z nich ogranicza ryzyko odejść m.in. poprzez podwyżki wynagrodzeń, premie i możliwości rozwoju – wynika z raportu „Barometr rynku pracy 2026” przygotowanego przez Gi Group Holding.

Pracownicy dyktują warunki?

Z przekazanego PAP raportu z badań wśród pracodawców i pracowników wynika, że z rotacją co najmniej jednej grupy pracowników w ostatnich miesiącach mierzyło się 41,4 proc. firm, wobec 47 proc. rok wcześniej.

Rzadziej niż w 2025 r. firmy wskazują na trudności związane z utratą pracowników niższego szczebla (12 proc. wobec 17 proc.), wykwalifikowanej kadry średniego szczebla (11 proc. wobec 13 proc.) oraz kadry wyższego szczebla (8 proc. wobec 9 proc.).

Firmy szukają sposobów na zatrzymanie ludzi

Według raportu coraz więcej firm ogranicza ryzyko odejść pracowników. Najczęściej wybieranym narzędziem pozostają podwyżki wynagrodzeń – stosuje je co czwarta organizacja. To jednocześnie rozwiązanie, którego pracownicy oczekują w pierwszej kolejności. Na kolejnych miejscach znajdują się premie oraz działania wspierające rozwój kompetencji (po 16,5 proc.). Organizacje sięgają również po benefity pozapłacowe (14,1 proc.), poprawę warunków pracy (13,5 proc.) i większą elastyczność czasu pracy (12,7 proc.).

Mimo rosnącej aktywności pracodawców ponad jedna czwarta (blisko 29 proc.) z nich nie prowadzi działań retencyjnych lub ogranicza się do doraźnych reakcji. Autorzy raportu zaznaczyli, że w warunkach negatywnych trendów demograficznych i trudności z obsadzaniem wakatów nawet umiarkowana rotacja może wpływać na ciągłość operacyjną, efektywność zespołów i koszty działalności.

Ta grupa najchętniej zmienia miejsce pracy

Jednocześnie – jak pokazało badanie – w ciągu ostatnich dwóch lat miejsca zatrudnienia nie zmieniło 67 proc. pracowników, a 7 na 10 deklaruje zadowolenie z obecnej sytuacji zawodowej – najwięcej od trzech lat.

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Najbardziej skłonni do zmiany pracodawcy są najmłodsi Polacy – w grupie 18-24 lata taką decyzję na przestrzeni ostatnich dwóch lat podjęło 55 proc. z nich, w tym co piąty więcej niż raz. Wśród osób w wieku 25-44 lata odsetek ten spada do 33,5 proc., a w grupie 45-54 lata wynosi 20 proc.

„Średnie rynkowe wskaźniki nie dają pełnego obrazu. Dopiero analiza uwzględniająca wiek, poziom wynagrodzeń, stanowisko czy etap kariery pozwala dostrzec ważne różnice w gotowości do odejścia lub pozostania w obecnym miejscu pracy. Na tym tle wyróżnia się najmłodsze pokolenie. Większa otwartość na zmiany pozwala zdobywać doświadczenie i wybrać właściwą zawodową drogę” – ocenił dyrektor operacyjny Gi Group Grzegorz Gojny.

Zaznaczył, że jest jeszcze jeden istotny element – młodsi pracownicy dużo większą uwagę zwracają dziś na zgodność swoich wartości z kulturą firmy i atmosferę.

Satysfakcja z obecnej pracy

W raporcie zauważono, że poziom zadowolenia z obecnego miejsca zatrudnienia systematycznie rośnie. Rok i dwa lata temu satysfakcję z pracy deklarowało 68 proc. respondentów, w 2026 r. odsetek ten wzrósł do 70,9 proc. Jednocześnie zmniejszył się udział osób raczej niezadowolonych – z 11,6 proc. do 6,7 proc.

Zadowoleni są głównie najmłodsi i najstarsi pracujący – w grupie 55-67 lat stanowią blisko 78 proc., a w gronie 18-24-latków ponad 77 proc. Relatywnie mniejszą grupę stanowią osoby w wieku 45-54 lata (66,4 proc.).

Najwyższą satysfakcję deklaruje kadra kierownicza – 8 na 10 badanych. Wśród starszych i młodszych specjalistów odsetek ten jest mniejszy i wynosi około 73 proc. Najniższe wyniki odnotowano wśród pracowników fizycznych (68,6 proc.) oraz niższego szczebla (61,6 proc.).

Poziom wynagrodzenia a satysfakcja z pracy

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że wyraźny pozostaje również związek pomiędzy poziomem dochodów a oceną obecnego miejsca zatrudnienia. Najbardziej zadowolone są osoby, których wynagrodzenie wynosi od 7 tys. do 9 999 zł netto miesięcznie (80,7 proc.). Wśród zarabiających co najmniej 10 tys. zł jest to 77 proc., a w grupie 5000-6999 zł – 77 proc. Najniższy poziom satysfakcji deklarują respondenci mający dochody do 3 999 zł netto (62 proc.).

„Barometr rynku pracy 2026” powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research. Badania zostały zrealizowane pod koniec lutego i na początku marca 2026 r. na łącznej grupie 1074 pracowników i pracodawców.

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Źródło: PAP
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