Pracy na czarno w Polsce jest coraz mniej. Najnowsze dane pokazują, że w 2025 r. inspektorzy wykryli o 7,5 proc. mniej przypadków nielegalnego zatrudnienia Polaków niż rok wcześniej. Maleje także liczba cudzoziemców pracujących w szarej strefie, co może świadczyć o stopniowym ograniczaniu tego zjawiska na rynku pracy.

Polacy i cudzoziemcy odchodzą z szarej strefy

W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna". "DGP" przytacza dane, wedle których inspektorzy w 2025 roku wykryli o 7,5 proc. mniej nielegalnie zatrudnionych polskich obywateli niż rok wcześniej.

"Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2025 r. inspektorzy wykryli 13,5 tys. nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To o 7,5 proc. mniej niż rok wcześniej" - zauważa gazeta.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców w odwrocie

Według "DGP", do tej pory odmienna sytuacja dotyczyła cudzoziemców pracujących w Polsce. "Od co najmniej 2021 r., jak wynika z danych PIP, rosła liczba obcokrajowców, którym powierzano pracę w Polsce nielegalnie. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie i tego trendu. Inspektorzy ujawnili tylko 5,8 tys. cudzoziemców pracujących w szarej strefie. To o 19 proc. mniej niż rok wcześniej" - czytamy.