Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Praca » Coraz mniej osób pracuje na czarno. Najnowszy raport pokazuje skalę zmian

Coraz mniej osób pracuje na czarno. Najnowszy raport pokazuje skalę zmian

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lipca 2026, 10:49
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Coraz mniej osób pracuje na czarno. Najnowszy raport pokazuje skalę zmian
Coraz mniej osób pracuje na czarno. Najnowszy raport pokazuje skalę zmian
Shutterstock

Pracy na czarno w Polsce jest coraz mniej. Najnowsze dane pokazują, że w 2025 r. inspektorzy wykryli o 7,5 proc. mniej przypadków nielegalnego zatrudnienia Polaków niż rok wcześniej. Maleje także liczba cudzoziemców pracujących w szarej strefie, co może świadczyć o stopniowym ograniczaniu tego zjawiska na rynku pracy.

Polacy i cudzoziemcy odchodzą z szarej strefy

W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna". "DGP" przytacza dane, wedle których inspektorzy w 2025 roku wykryli o 7,5 proc. mniej nielegalnie zatrudnionych polskich obywateli niż rok wcześniej.

"Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2025 r. inspektorzy wykryli 13,5 tys. nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To o 7,5 proc. mniej niż rok wcześniej" - zauważa gazeta.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców w odwrocie

Według "DGP", do tej pory odmienna sytuacja dotyczyła cudzoziemców pracujących w Polsce. "Od co najmniej 2021 r., jak wynika z danych PIP, rosła liczba obcokrajowców, którym powierzano pracę w Polsce nielegalnie. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie i tego trendu. Inspektorzy ujawnili tylko 5,8 tys. cudzoziemców pracujących w szarej strefie. To o 19 proc. mniej niż rok wcześniej" - czytamy.

Powiązane
Polacy chcą się rozwijać, ale tylko nieliczni to robią. Nowy obraz rynku pracy
Polacy chcą się rozwijać, ale tylko nieliczni to robią. Nowy obraz rynku pracy
Praca na kontrakcie nie zawsze się opłaca. Szef PIP wskazuje największe ryzyko
Praca na kontrakcie nie zawsze się opłaca. Szef PIP wskazuje największe ryzyko
Strefa relaksu i gier w ofercie pracy. Od tego się zaczęło, a co dziś rośnie na popularności? Duże zmiany w ciągu ostatnich 5 lat
Strefa relaksu i gier w ofercie pracy. Od tego się zaczęło, a co dziś rośnie na popularności? Duże zmiany w ciągu ostatnich 5 lat
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Praca
Coraz mniej osób pracuje na czarno. Najnowszy raport pokazuje skalę zmian
02 lip 2026

Pracy na czarno w Polsce jest coraz mniej. Najnowsze dane pokazują, że w 2025 r. inspektorzy wykryli o 7,5 proc. mniej przypadków nielegalnego zatrudnienia Polaków niż rok wcześniej. Maleje także liczba cudzoziemców pracujących w szarej strefie, co może świadczyć o stopniowym ograniczaniu tego zjawiska na rynku pracy.
Prawie co druga firma ma ten sam problem. Ratunkiem są wyższe płace
18 cze 2026

Niemal co druga firma mierzy się z problemem rotacji pracowników, dlatego coraz więcej z nich ogranicza ryzyko odejść m.in. poprzez podwyżki wynagrodzeń, premie i możliwości rozwoju – wynika z raportu „Barometr rynku pracy 2026” przygotowanego przez Gi Group Holding.
Wiedza, która porządkuje codzienną pracę i miejsca, które sprzyjają zdobywaniu wiedzy
08 cze 2026

W wielu samorządach problemy w oświacie nie wynikają dziś z braku zaangażowania ludzi, ale z braku spójnych zasad działania. Każda szkoła pracuje trochę inaczej, inaczej interpretuje przepisy, inaczej prowadzi dokumentację i reaguje na codzienne wyzwania. Efekt? Więcej niepewności, większe ryzyko popełnienia błędów i trudności w skutecznym zarządzaniu całym systemem oświaty w gminie czy mieście.
Wynagrodzenia w Polsce wzrosły o 6,7 proc. Nowe dane GUS
11 maja 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce, z których wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I kwartale 2026 roku przekroczyło barierę 9,5 tys. zł.
Nowe zasady urlopu od maja. Jeden szczegół zdecyduje, czy zyskasz nawet sześć dni wolnego
11 kwi 2026

Nawet sześć dodatkowych dni urlopu zyskają niektórzy pracownicy. To efekt nowych przepisów. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje zmieniające sposób liczenia stażu pracy. Zyskają ci, którzy latami byli „na swoim” albo zarabiali na umowie zleceniu. Jest jednak haczyk. I to całkiem przyziemny.
Ceny paliw rosną. Jaki to ma wpływ na realne wynagrodzenia Polaków?
19 mar 2026

Silny wzrost cen paliw obserwowany po ataku Izraela i USA na Iran zwiększy inflację i tym samym ograniczy realny wzrost płac – poinformowali ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS. Podkreślili jednak, że mimo wszystko tempo wzrostu płac będzie wyższe od inflacji.
Dyskryminacja kobiet w pracy to codzienność? Te dane mówią wiele
17 mar 2026

20 proc. kobiet zadeklarowało, że doświadczyło dyskryminacji w pracy ze względu na płeć; 47 proc. nie miało takich doświadczeń - wynika z badania PIE. Jednocześnie 66 proc. pań jest zdania, że na rynku pracy występuje systemowa dyskryminacja ze względu na płeć.
Zwolnienia grupowe w Polsce. W 2025 roku padł rekord
27 sty 2026

Rok 2025 przyniósł niechlubny rekord pod względem zwolnień grupowych. Zgłoszono ich do urzędów pracy ponad 97,6 tys.. To najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009 i trzy razy tyle, ile w 2024 r. - informuje wtorkowa „Rzeczpospolita”. Choć za dużą część zwolnień odpowiadała sytuacja w Poczcie Polskiej, która z powodu zmiany regulaminu musiała wręczyć ponad 51 tys. grupowych wypowiedzeń zmieniających, to i tak liczby pozostają duże.

Ten sposób na wolne od pracy bez urlopu to hit przed świętami Bożego Narodzenia i przed Sylwestrem. Bezsilni pracodawcy rozkładają ręce
23 gru 2025

Bieganie po sklepach, przedświąteczne porządki i lepienie pierogów. Kiedy na to wszystko znaleźć czas, gdy trzeba chodzić do pracy? Można wziąć urlop, ale to już końcówka roku i niektórzy limit już wyczerpali. Ale można … rozchorować się na zawołanie i zawsze znajdzie się medyk, który wyciągnie pomocną dłoń. Wystarczy wpisać w sieci hasło "L4 od ręki" i dostać tak zwane bigosowe zwolnienie lekarskie.
Staż pracy 2026 - zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia. Do okresu zatrudnienia liczone będą zlecenia i prowadzenie firmy
19 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 staż pracy będzie liczony według zupełnie nowych zasad. Do okresu zatrudnienia doliczone zostaną także lata prowadzenia działalności gospodarczej, umowy zlecenia i umowy agencyjne. To jedna z największych zmian w kodeksie pracy od lat.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak