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Bezrobocie najniższe od miesięcy? Są najnowsze szacunki resortu pracy za czerwiec 2026 r.

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08 lipca 2026, 09:17
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Bezrobocie najniższe od miesięcy? Są najnowsze szacunki resortu pracy za czerwiec 2026 r.
Bezrobocie najniższe od miesięcy? Są najnowsze szacunki resortu pracy za czerwiec 2026 r.
Gazeta Prawna
GazetaPrawna.pl

Bezrobocie w Polsce nadal spada. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 5,8 proc., czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W urzędach pracy było zarejestrowanych 902,7 tys. osób bezrobotnych – o 13,2 tys. mniej niż pod koniec maja.

Wstępne dane za czerwiec 2026 r.

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2026 roku wyniosła 5,8 proc. i była o 0,1 pkt. proc. niższa niż w maju – poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych było 902,7 tys. bezrobotnych, co oznacza spadek o 13,2 tys. osób w ujęciu miesięcznym.

Według wstępnych danych w czerwcu 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowało się ok. 82,6 tys. bezrobotnych, czyli o 1 tys. (1,2 proc.) więcej niż w maju br., ale o 2,7 tys. (3,2 proc.) mniej w porównaniu do czerwca 2025 r.

Korzystne prognozy wzrostu gospodarczego

MRPiPS wskazało, że prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2026 rok pozostają korzystne, co powinno sprzyjać dalszej poprawie sytuacji na rynku pracy. Z drugiej strony ministerstwo zauważa czynniki ryzyka. „Znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych, a także przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie i wysokie ceny surowców energetycznych mogą sprzyjać utrzymywaniu się bezrobocia” - zaznaczył resort w komunikacie.

Motywy rejestracji w urzędach pracy

Najczęstszym motywem rejestracji w urzędach pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (41,4 proc.) oraz chęć uzyskania pomocy w podjęciu pracy (39,5 proc.). Najwięcej nowych bezrobotnych pracowało wcześniej w przetwórstwie przemysłowym (13,7 proc.) oraz handlu (13,2 proc.), a najliczniejszą grupą zawodową wśród rejestrujących się byli sprzedawcy (7,6 proc.).

Stopa bezrobocia w regionach

Terytorialnie stopa bezrobocia kształtowała się w przedziale od 3,7 proc. w województwie wielkopolskim do 9,2 proc. w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym spadek wskaźnika odnotowano w 237 powiatach, w 100 sytuacja nie uległa zmianie, a w 43 nastąpił wzrost - przekazał resort.

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Najniższe bezrobocie rejestrowane na poziomie lokalnym odnotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), Poznaniu (1,6 proc.) oraz w Warszawie (1,6 proc.). Na przeciwnym biegunie znalazły się powiaty: szydłowiecki (22,4 proc.) oraz brzozowski (19,0 proc.).

Wolne miejsca pracy

W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 34,0 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 0,4 proc. mniej niż w maju, ale o 3,3 proc. więcej niż w czerwcu 2025 roku. Najwięcej ofert dotyczyło pracowników biurowych, sprzedawców, robotników budowlanych i pracowników produkcji. Resort przypomniał również, że Polska utrzymuje się w czołówce krajów z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Według metodologii Eurostatu, w maju 2026 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. (wzrost o 0,1 pkt. proc. miesiąc do miesiąca).

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Źródło: PAP
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