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Na rynku pracy widać lekkie ożywienie. Liczba ofert zatrudnienia wzrosła

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16 lipca 2026, 12:01
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Na rynku pracy widać lekkie ożywienie. Liczba ofert zatrudnienia wzrosła
Na rynku pracy widać lekkie ożywienie. Liczba ofert zatrudnienia wzrosła
Shutterstock

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby ogłoszeń o zatrudnieniu, wzrósł w czerwcu o 2,9 pkt w stosunku do maja tego roku – wynika z raportu przygotowanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz BIEC.

Dobre wiadomości dla szukających pracy

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, miał w czerwcu wartość 261,1 pkt, a więc był wyższy o 2,9 pkt w stosunku do maja tego roku, kiedy jego wartość wyniosła 258,2 pkt – czytamy w raporcie przygotowanym przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Autorzy badania wskazują, że po ubiegłorocznych spadkach, w bieżącym roku obserwujemy ożywienie. Z wyjątkiem marca, w którym liczba wakatów nieznacznie spadła, od lutego liczba ogłoszeń o zatrudnieniu systematycznie rośnie.

„W zawodach związanych z pracami fizycznymi nadal utrzymuje się spadkowa tendencja, choć wakatów ukazuje się wciąż dość dużo. W pozostałych kategoriach obserwujemy dalsze ożywienie, ale nie wszędzie jest ono wyraźne. Choć pracodawcy są obecnie bardziej aktywni niż przed rokiem, nie obserwujemy przesłanek wskazujących na utrwalenie się obecnego ożywienia” - dodano w raporcie.

Warunki niesprzyjające

Jak wskazano, podwyższony poziom bezrobocia, doniesienia medialne o zwolnieniach grupowych oraz utrzymująca się słaba koniunktura gospodarcza tworzą warunki niesprzyjające długoterminowemu planowaniu zwiększania zatrudniania. Ograniczają one skłonność firm do uruchamiania nowych projektów wymagających zwiększenia zatrudnienia.

„Poza tym sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie oraz związane z nią ryzyko nowych szoków podażowych na rynkach energetycznych nie dodają optymizmu. Polska pod tym względem nie jest wyjątkiem. Analogiczne tendencje obserwujemy również w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych” - podano w raporcie.

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Stopa bezrobocie

Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w maju pozostała na poziomie sprzed miesiąca i wyniosła 6,0 proc. Była ona o 1 pkt proc. wyższa niż przed rokiem, pozostając jednak na niskim poziomie zarówno na tle ubiegłych lat, jak i państw Unii Europejskiej.

W raporcie podano, że w czerwcu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia obserwowany był w zdecydowanej większości województw. Skala wzrostów była zbliżona zarówno w województwach o niskiej, jak i wysokiej stopie bezrobocia. Relatywnie najwięcej nowych ofert pracy w ciągu miesiąca przybyło w woj. lubelskim, opolskim oraz śląskim. Spadek wystąpił jedynie w woj. warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.

Liczba wakatów w branżach

W zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych w czerwcu więcej było kategorii ofert w których wakatów ubyło, niż przybyło. Relatywnie największe wzrosty w skali miesiąca notujemy dla prawników, finansistów oraz pracowników działów zakupów firmowych. Największa redukcja wystąpiła z kolei w nieruchomościach, dla grafików oraz marketingowców” - podano w raporcie.

Z kolei w zawodach biurowych oraz dla finansistów obserwowane jest niewielkie ożywienie, choć ogłoszeń zatrudnienia nadal ukazuje się stosunkowo mało, zwłaszcza w tej drugiej kategorii ofert pracy. W wielu obszarach ogłoszeń o pracy, w tym w centrach telefonicznych, marketingu, branży nieruchomości, grafice oraz zawodach związanych z pracą w sprzedaży wakatów wciąż ubywa.

Według raportu w grupie ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych wzrost liczby ogłoszeń zatrudnienia w czerwcu wystąpił w większości obserwowanych kategorii. Relatywnie najwięcej nowych ofert w ciągu miesiąca przybyło w branży budowlanej, dla inżynierów oraz programistów.

Zgodnie z publikacją w zawodach usługowych w czerwcu wzrost liczby ogłoszeń o pracy zanotowano w większości kategorii ofert pracy. Relatywnie najwięcej wakatów przybyło w logistyce. Z wyjątkiem niewielkiej redukcji w marcu, wyraźne odbicie w logistyce obserwujemy już od grudnia. Ze względu na ostre spadki obserwowane w ubiegłych latach liczba ukazujących się w internecie ogłoszeń zatrudnienia dla tego typu pracowników pozostaje jednak wciąż na dość niskim poziomie, w branży medialnej utrzymuje się wieloletni spadkowy trend - ocenili autorzy raportu.

Źródło: PAP
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