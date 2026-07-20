Sztuczna inteligencja zaczyna realnie napędzać rynek pracy w Polsce. Po okresie ostrożności firmy coraz częściej inwestują w technologie automatyzujące procesy i poszukują specjalistów IT. Jak wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl, to właśnie branża technologiczna odnotowała największy wzrost liczby ofert pracy w pierwszej połowie 2026 roku.

Rekrutacje w IT przyspieszyły

W I półroczu widać było ożywienie na rynku pracy w sektorze IT - wynika z raportu serwisu Pracuj.pl. W ocenie ekspertów, zwiększona liczba rekrutacji, to efekt pierwszych wdrożeń sztucznej inteligencji i rozwoju automatyzacji.

Z przedstawionych w raporcie danych wynika, że w I półroczu najwięcej ogłoszeń - 18 proc. - kierowanych było do pracowników branży handlowej. Drugą pozycję zajęła praca fizyczna, choć jej udział w całej ofercie spadł z 17 do 16 proc. rok do roku.

Trzecie miejsce zajął sektor IT, w którym w ujęciu rocznym odnotowano największy wzrost liczby ofert pracy. „Widzimy tu wyraźne przyspieszenie – po ubiegłorocznym, dość ostrożnym odbiciu, sektor kontynuował wzrosty i osiągnął wynik na poziomie 12 proc., wobec 9 proc. w I połowie 2025 roku. Co to oznacza w praktyce? Pracodawcy mają już za sobą pierwsze, eksperymentalne wdrożenia sztucznej inteligencji. Teraz czują się pewniej i wracają do szerszych rekrutacji, aby realnie rozwijać technologie automatyzujące” - zauważyli autorzy raportu.

Najbardziej poszukiwani specjaliści

Jak wynika z raportu, firmy z branży technologicznej poszukują przede wszystkim kadry średniego szczebla oraz doświadczonych pracowników. Niemal co druga oferta w pierwszej połowie 2026 roku kierowana była do specjalistów na poziomie „mid”. W drugiej kolejności poszukiwani byli pracownicy na stanowiska seniorskie - których dotyczyło 34 proc. ofert.

Rzadziej poszukiwane były osoby z mniejszym doświadczeniem - do juniorów kierowana była co dziesiąta oferta, ale było ich o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Z koli 6 proc. ogłoszeń w branży technologicznej dotyczyło stanowisk menedżerskich.

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Najwięcej ofert na Mazowszu

Najwięcej spośród wszystkich ogłoszeń - 26 proc. - zamieścili pracodawcy z województwa mazowieckiego. Kolejne w rankingu uplasowały się województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie z wynikami na poziomie 9 proc.