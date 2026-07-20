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Dobra wiadomość dla pracowników branży IT. Firmy wróciły do intensywnych rekrutacji

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20 lipca 2026, 11:54
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Dobra wiadomość dla pracowników branży IT. Firmy wróciły do intensywnych rekrutacji
Dobra wiadomość dla pracowników branży IT. Firmy wróciły do intensywnych rekrutacji
Shutterstock

Sztuczna inteligencja zaczyna realnie napędzać rynek pracy w Polsce. Po okresie ostrożności firmy coraz częściej inwestują w technologie automatyzujące procesy i poszukują specjalistów IT. Jak wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl, to właśnie branża technologiczna odnotowała największy wzrost liczby ofert pracy w pierwszej połowie 2026 roku.

Rekrutacje w IT przyspieszyły

W I półroczu widać było ożywienie na rynku pracy w sektorze IT - wynika z raportu serwisu Pracuj.pl. W ocenie ekspertów, zwiększona liczba rekrutacji, to efekt pierwszych wdrożeń sztucznej inteligencji i rozwoju automatyzacji.

Z przedstawionych w raporcie danych wynika, że w I półroczu najwięcej ogłoszeń - 18 proc. - kierowanych było do pracowników branży handlowej. Drugą pozycję zajęła praca fizyczna, choć jej udział w całej ofercie spadł z 17 do 16 proc. rok do roku.

Trzecie miejsce zajął sektor IT, w którym w ujęciu rocznym odnotowano największy wzrost liczby ofert pracy. „Widzimy tu wyraźne przyspieszenie – po ubiegłorocznym, dość ostrożnym odbiciu, sektor kontynuował wzrosty i osiągnął wynik na poziomie 12 proc., wobec 9 proc. w I połowie 2025 roku. Co to oznacza w praktyce? Pracodawcy mają już za sobą pierwsze, eksperymentalne wdrożenia sztucznej inteligencji. Teraz czują się pewniej i wracają do szerszych rekrutacji, aby realnie rozwijać technologie automatyzujące” - zauważyli autorzy raportu.

Najbardziej poszukiwani specjaliści

Jak wynika z raportu, firmy z branży technologicznej poszukują przede wszystkim kadry średniego szczebla oraz doświadczonych pracowników. Niemal co druga oferta w pierwszej połowie 2026 roku kierowana była do specjalistów na poziomie „mid”. W drugiej kolejności poszukiwani byli pracownicy na stanowiska seniorskie - których dotyczyło 34 proc. ofert.

Rzadziej poszukiwane były osoby z mniejszym doświadczeniem - do juniorów kierowana była co dziesiąta oferta, ale było ich o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Z koli 6 proc. ogłoszeń w branży technologicznej dotyczyło stanowisk menedżerskich.

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Najwięcej ofert na Mazowszu

Najwięcej spośród wszystkich ogłoszeń - 26 proc. - zamieścili pracodawcy z województwa mazowieckiego. Kolejne w rankingu uplasowały się województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie z wynikami na poziomie 9 proc.

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Źródło: PAP
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