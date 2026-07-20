Według szacunków ekonomistów Erste, dynamika płac w przemyśle wzrosła do 5,8 proc. z 5 proc. rok do roku, podczas gdy w sektorze usług spadła z 6,5 proc. do 5,8 proc., osiągając najniższy poziom od lutego 2021 r. - przekazał bank w komentarzu do opublikowanych w poniedziałek danych GUS.

Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw

GUS poinformował, że wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw przyspieszył w czerwcu do 5,9 proc. rok do roku z 5,8 proc. w maju, co było - jak zauważyli ekonomiści Erste - wynikiem zbliżonym do prognozy banku (6 proc.) i wyższym od konsensusu rynkowego (5,6 proc.). Realny wzrost wynagrodzeń w ujęciu rocznym zwiększył się z 2,6 proc. w maju do 3,3 proc. w czerwcu.

Zmiany w sektorach

„Choć zmiana głównego wskaźnika nominalnego była niewielka, zmiany w poszczególnych sektorach były wyraźniejsze. Według naszych obliczeń, dynamika płac w przemyśle wzrosła do 5,8 proc. z 5 proc. rok do roku, podczas gdy w sektorze usług spadła z 6,5 proc. do 5,8 proc., osiągając najniższy poziom od lutego 2021 r.” - zwrócili uwagę analitycy.

Dynamika wynagrodzeń poza sektorem górniczym (w którym wzrost płac przyspieszył o 0,1 pkt proc. do 2,4 proc rok do roku) zwiększyła się z 5,9 do 6,1 proc.

W kolejnych miesiącach oczekiwane spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń

„Oczekujemy, że kolejne miesiące przyniosą stopniowe spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń. Nie spodziewamy się jednak, aby dynamika płac obniżyła się znacząco poniżej 5 proc. do końca roku” - przewidują eksperci.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw pozostała w czerwcu na poziomie -0,9 proc. roku - to taki sam wynik co w maju i zgodny z oczekiwaniami. Łączna liczba etatów zmniejszyła się o 2,1 tys. miesiąc do miesiąca. Największe spadki odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (-2,8 tys.) oraz górnictwie (-1,6 tys.), natomiast największy wzrost zatrudnienia nastąpił w handlu (+1,8 tys.) oraz usługach administracyjnych (+1,2 tys.).

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„Ogółem dane te wskazują, że sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna. Oczekujemy, że w pozostałej części roku dynamika zatrudnienia będzie stopniowo się poprawiać, osiągając około -0,3 proc. pod koniec roku.” - prognozują eksperci banku.

Dane GUS za czerwiec i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2026 r. wzrosło o 5,9 proc. rdr, a mdm o 2,5 proc., wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 5,6 proc. rdr i o 2,4 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc., a w ujęciu mdm pozostało bez zmian.