Bezrobocie w Polsce. GUS podał dane za czerwiec 2026
Stopa bezrobocia w czerwcu spadła do 5,8 proc. z 5,9 proc. miesiąc wcześniej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zmniejszyła się również liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy – z 915,9 tys. w maju do 901,5 tys. w czerwcu.
GUS: Bezrobocie w czerwcu 2026
Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8 proc., wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Bezrobocie: dane resortu pracy
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8 proc.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 901,5 tys. wobec 915,9 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 83,8 tys. wobec 81,6 tys. poprzednio.