Pod koniec lutego 2026 r. pracę w Polsce wykonywało ponad 1 mln 132 tys. cudzoziemców, czyli o 7,1 proc. (o 75 tys. osób) więcej niż na koniec lutego 2025 r. - przekazał we wtorek GUS. Poinformował, że w porównaniu do 31 stycznia 2026 r. ich liczba zwiększyła się o 1,2 proc. (o 13,4 tys. osób).

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce

Jak podał GUS według stanu na 28 lutego 2026 r. wśród cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce większość stanowili mężczyźni. Ich udział wyniósł 59,9 proc. – o 0,1 p. proc. więcej niż rok wcześniej oraz tyle samo, co w końcu stycznia 2026 r.

GUS poinformował, że w stosunku do końca lutego 2025 r. liczba kobiet zwiększyła się o 6,9 proc., a liczba mężczyzn o 7,2 proc. W porównaniu do 31 stycznia 2026 r. zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn zwiększyła się o 1,2 proc.

Formy zatrudnienia cudzoziemców

GUS zwrócił uwagę, że na koniec lutego 2026 r. wśród cudzoziemców wykonujących pracę 37,9 proc. (429,1 tys. osób) realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Natomiast w stosunku do 28 lutego 2025 r. nastąpił wzrost liczby cudzoziemców wykonujących umowy zlecenia i pokrewne o 6,6 proc., a w stosunku do 31 stycznia 2026 r. o 0,9 proc.

Najliczniejsza grupa cudzoziemców

Z kolei najliczniejszą grupą cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 28 lutego 2026 r. było ich 769,3 tys., tj. o 8,5 proc. (o 60,4 tys. osób) więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 1,5 proc. (o 11,6 tys. osób) więcej niż na koniec stycznia 2026 r.

Według stanu na 28 lutego 2026 r. obywatele Ukrainy stanowili 67,9 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zwiększył się o 0,9 punktu proc. w porównaniu z 28 lutego 2025 r. oraz o 0,2 punktu proc. w porównaniu z 31 stycznia 2026 r.