Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Praca » Bezrobocie w Polsce wzrosło. Ministerstwo podało najnowsze dane

Bezrobocie w Polsce wzrosło. Ministerstwo podało najnowsze dane

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2026, 11:28
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Nowe dane z rynku pracy. Bezrobocie poszło w górę, przybyło bezrobotnych
Nowe dane z rynku pracy. Bezrobocie poszło w górę, przybyło bezrobotnych
Gazeta Prawna
GazetaPrawna.pl

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wzrosła w lipcu do 5,9 proc. – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z czerwcem oznacza to wzrost o 0,1 pkt proc. W urzędach pracy było zarejestrowanych 907,3 tys. osób bezrobotnych, czyli o 5,8 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia w górę

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 5,9 proc., wobec 5,8 proc. w czerwcu - poinformował w piątek resort pracy.

Bezrobocie w regionach

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach: szydłowieckim (22,8 proc., woj. mazowieckie), brzozowskim (19,3 proc., woj. podkarpackie) i przysuskim (18,4 proc., woj. mazowieckie).

Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), mieście na prawach powiatu Poznaniu (1,6 proc.) i w Warszawie (1,6 proc.).

Według resortu, stopa bezrobocia rejestrowanego kształtowała się w końcu lipca 2026 r. w przedziale od 3,8 proc. w woj. wielkopolskim do 9,3 proc. w woj. warmińsko-mazurskim. W porównaniu do czerwca spadła o 0,1 pkt. proc. w woj. zachodnio-pomorskim, wzrosła o 0,1 pkt. proc. w pięciu województwach, a w dziesięciu nie zmieniła się.

Przybywa osób bez pracy

W końcu lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 907,3 tys. osób bezrobotnych – 5,8 tys. (0,6 proc.) więcej niż w poprzednim miesiącu i o 76,5 tys. (9,2 proc.) więcej niż na koniec lipca 2025.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W urzędach pracy zarejestrowało się ok. 98,6 tys. bezrobotnych. To o 14,8 tys. (17,7 proc.) więcej niż w czerwcu br., ale o 9,8 tys. (9,1 proc.) mniej niż w lipcu 2025 r.

„Najczęściej wskazywanymi przez bezrobotnych głównymi powodami rejestracji w urzędzie pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (na ten powód wskazało 40,8 proc. bezrobotnych, z którymi przeprowadzono wywiady) oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy (39,7 proc.)” - przekazało MRPiPS.

Liczba osób wyrejestrowanych spada

Resort poinformował również, że według wstępnych danych w lipcu wyrejestrowano z urzędów pracy ok. 91,6 tys. bezrobotnych, czyli o 6,5 tys. (6,6 proc.) mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 17,0 tys. (22,8 proc.) więcej niż w lipcu 2025 r.

„Wzrost wyrejestrowań r/r to efekt większej niż przed rokiem liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę niesubsydiowaną, ale też większej liczby wyrejestrowanych z powodu braku kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni (od czerwca 2025 urzędy pracy zaczęły wdrażać ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła m.in. zasady utraty statusu bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem). Spadek wyrejestrowań m/m związany jest m.in. ze spadkiem liczby rozpoczynających programy aktywizacyjne” - wskazało MRPiPS.

Więcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

Według wstępnych danych, pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w lipcu 37,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 2,9 tys. ofert (8,2 proc.) więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 8,1 tys. (17,6 proc.) mniej niż w lipcu 2025 r.

Resort podkreślił również, że zgodnie z metodologią Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 3,1 proc. W UE niższą odnotowały jedynie Bułgaria i Cypr (po 3,0 proc.).

Powiązane
Coraz mniej osób pracuje na czarno. Najnowszy raport pokazuje skalę zmian
Coraz mniej osób pracuje na czarno. Najnowszy raport pokazuje skalę zmian
Pracownik uruchomił AI bez zgody firmy. Ryzyko nie kończy się na danych
Pracownik uruchomił AI bez zgody firmy. Ryzyko nie kończy się na danych
Dobra wiadomość dla pracowników branży IT. Firmy wróciły do intensywnych rekrutacji
Dobra wiadomość dla pracowników branży IT. Firmy wróciły do intensywnych rekrutacji
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Praca
Bezrobocie w Polsce wzrosło. Ministerstwo podało najnowsze dane
07 sie 2026

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wzrosła w lipcu do 5,9 proc. – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z czerwcem oznacza to wzrost o 0,1 pkt proc. W urzędach pracy było zarejestrowanych 907,3 tys. osób bezrobotnych, czyli o 5,8 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.
Bezrobocie w Polsce. GUS podał dane za czerwiec 2026
23 lip 2026

Stopa bezrobocia w czerwcu spadła do 5,8 proc. z 5,9 proc. miesiąc wcześniej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zmniejszyła się również liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy – z 915,9 tys. w maju do 901,5 tys. w czerwcu.
GUS pokazał nowe dane o wynagrodzeniach. Tak rosły płace w Polsce
20 lip 2026

Według szacunków ekonomistów Erste, dynamika płac w przemyśle wzrosła do 5,8 proc. z 5 proc. rok do roku, podczas gdy w sektorze usług spadła z 6,5 proc. do 5,8 proc., osiągając najniższy poziom od lutego 2021 r. - przekazał bank w komentarzu do opublikowanych w poniedziałek danych GUS.
Dobra wiadomość dla pracowników branży IT. Firmy wróciły do intensywnych rekrutacji
20 lip 2026

Sztuczna inteligencja zaczyna realnie napędzać rynek pracy w Polsce. Po okresie ostrożności firmy coraz częściej inwestują w technologie automatyzujące procesy i poszukują specjalistów IT. Jak wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl, to właśnie branża technologiczna odnotowała największy wzrost liczby ofert pracy w pierwszej połowie 2026 roku.
Na rynku pracy widać lekkie ożywienie. Liczba ofert zatrudnienia wzrosła
16 lip 2026

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby ogłoszeń o zatrudnieniu, wzrósł w czerwcu o 2,9 pkt w stosunku do maja tego roku – wynika z raportu przygotowanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz BIEC.
Nie każdy błąd AI można naprawić. Przepisy przewidują poważne incydenty i procedury
16 lip 2026

System sztucznej inteligencji wygenerował błędny wynik, firma zatrzymała jego działanie, poprawiła ustawienia i uruchomiła go ponownie. Przy zwykłej usterce taka reakcja może okazać się wystarczająca. AI Act wyodrębnia jednak kategorię poważnych incydentów, po których samo usunięcie problemu technicznego nie zamyka sprawy. Znaczenie mają skutki zdarzenia, związek pomiędzy działaniem systemu a powstałą szkodą oraz rola firmy w łańcuchu dostarczania i wykorzystywania AI.
Pracownik uruchomił AI bez zgody firmy. Ryzyko nie kończy się na danych
14 lip 2026

Pracownik chce szybciej przeanalizować umowę, poprawić kod, podsumować dokument albo przygotować odpowiedź dla klienta. Otwiera więc prywatne konto w wybranym narzędziu AI i wkleja potrzebne informacje. Cała operacja trwa kilka minut i może odbyć się bez wiedzy działu IT, przełożonego oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Tak powstaje shadow AI – wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji poza oficjalną kontrolą organizacji.
Pracownik musi kontrolować AI. Sam przycisk „zatwierdź” może nie wystarczyć
10 lip 2026

Firma może zbudować proces, w którym sztuczna inteligencja przygotowuje rekomendację, a ostateczną decyzję formalnie zatwierdza pracownik. Na papierze człowiek pozostaje więc w centrum procesu. AI Act wymaga jednak, aby nadzór nad systemami wysokiego ryzyka był skuteczny, a nie sprowadzony do obecności osoby, która automatycznie akceptuje kolejne wyniki. Pracownik powinien rozumieć ograniczenia systemu, mieć odpowiednie kompetencje i rzeczywiste uprawnienia do zakwestionowania rekomendacji.
Firma korzysta z AI od kilku lat. Modernizacja systemu może uruchomić nowe obowiązki
10 lip 2026

System sztucznej inteligencji od kilku lat analizuje dokumenty kandydatów do pracy, wspiera ocenę klientów albo pomaga podejmować decyzje dotyczące określonych usług. Firma może uznać, że skoro narzędzie zostało wdrożone przed rozpoczęciem stosowania nowych wymogów AI Act, jego sytuacja prawna jest ustalona. Nie zawsze będzie to bezpieczne założenie. Znaczenie może mieć nie tylko data uruchomienia systemu, ale również to, co przedsiębiorstwo zrobiło z nim później. Nie tylko głęboka przebudowa, ale też dodanie nowych funkcji albo zmiana celu wykorzystania mogą spowodować konieczność ponownej oceny rozwiązania.
To może decydować o zatrudnieniu. Badanie ujawnia zaskakujące preferencje rekruterów
10 lip 2026

Kompetencje nie zawsze są jedynym kryterium podczas rekrutacji. Z najnowszych badań wynika, że wygląd, a konkretnie masa ciała, może mieć istotny wpływ na decyzje pracodawców. Ponad 80 proc. rekruterów deklaruje, że przy identycznych kwalifikacjach częściej wybrałoby kandydata o szczupłej sylwetce niż osobę z nadmierną masą ciała.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak