1,1 mln cudzoziemców pracowało w lutym w Polsce. Większość z nich to obywatele Ukrainy

W ostatnim dniu lutego 2026 r. pracę w Polsce wykonywało 1,1 mln cudzoziemców, czyli o 7,1 proc. więcej niż na koniec lutego 2025 r. Prawie 70 proc. z nich to Ukraińcy. Cały czas to mężczyźni stanowią główną grupę wśród cudzoziemców pracujących w Polsce.

1,1 mln cudzoziemców pracowało w lutym w Polsce

W ostatnim dniu lutego 2026 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 132 tys. cudzoziemców, czyli o 7,1 proc. (o 75 tys. osób) więcej niż na koniec lutego 2025 r. – informuje GUS.

Wśród cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce większość stanowili mężczyźni. Ich udział wyniósł 59,9 proc. – o 0,1 p. proc. więcej niż rok wcześniej. Kobiety natomiast stanowiły 40,1 proc. populacji cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce.

Jak wyjaśnia GUS, w stosunku do końca lutego 2025 r. liczba kobiet zwiększyła się o 6,9 proc., a liczba mężczyzn – o 7,2 proc.

Patrząc na sposób zatrudnienia - na koniec lutego 2026 r. wśród cudzoziemców wykonujących pracę 37,9 proc. (429,1 tys. osób) realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Jest to wzrost o 6,6 proc. w stosunku do 28 lutego 2025 r.

Obywatelstwo cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w końcu lutego 2026 r. pochodzili z ponad 150 państw. Wśród głównych grup znaleźli się Ukraińcy, Białorusini, Hindusi, Gruzini, Kolumbijczycy i Filipińczycy.

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Najliczniejszą grupą cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 28 lutego 2026 r. było ich 769,3 tys., czyli o 8,5 proc. (o 60,4 tys. osób) więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 1,5 proc. (o 11,6 tys. osób) więcej niż na koniec stycznia 2026 r

Obywatele Ukrainy stanowili 67,9 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zwiększył się o 0,9 p. proc. w porównaniu z 28 lutego 2025 r. oraz o 0,2 p. proc. w porównaniu z 31 stycznia 2026.

Jak sytuacja na rynku pracy wyglądała w styczniu 2026?

W ostatnim dniu stycznia 2026 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 119 tys. cudzoziemców. To jest 7,1 proc. więcej niż na koniec stycznia 2025 r.

Podobnie jak w lutym, wśród cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce większość stanowili mężczyźni ‒ ich udział wyniósł 59,9 proc. – o 0,2 p. proc. więcej niż rok wcześniej i o 0,1 p. proc. więcej niż w końcu grudnia 2025 r.

W stosunku do końca stycznia 2025 r. w analizowanej populacji zwiększyła się zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn – odpowiednio o 6,6 proc. i 7,4 proc. W porównaniu z 31 grudnia 2025 r. liczba kobiet zmniejszyła się o 2,1 proc., a liczba mężczyzn o 1,8 proc.